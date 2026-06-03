ترەمپ: ئیران رەزامەنی کە چەک ئەتۆمی نەیاشتوود

شەفەق نیوز - واشنتۆن

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی، ئمڕوو چوارشەممە، دووپات کرد کە ئیران رەزامەنی دا لەبان ئەوە کە نەوودە خاوەن چەک ئەتۆمی، وە دەسنشانکردن ئەرا ئەوە کە پیشهاتە پەیوەندیدارەیل وە دۆسیەی ئیرانی وە ریتمیگ زویوەزوی وەڕیەوە چن.

و ترەمپ باوەڕ خوەی نشان دا کە رەوشەیل لە بانان فرە خاسەو بوون، و دیاری کرد کە موجتەبا خامنەئی ریبەر ئیرانی بەشدارە لەو گفتوگۆەیلە کە لەناوەین هەردوگ لا وەڕیەو چن.

دەسنشان ئەرا ئەگەر ئەنجامداین دیداریگ وەگەردی لە قۆناغیگ دۊاتر کرد، لە خود وەخت چەوەڕی ئەوە کرد کە نرخەیل بەنزین داوەزین وەخوەیانەو بۊنن دۊای پایان جەنگ.

لەباوەت جەنگ لە باشوور لوبنان، سەرۆک ئەمریکی دریژە وە قسەی دا و وتیش: گفتوگۆیگ تویڕە وەگەرد نەتانیاهۆ ئەنجام دام و من لە جەنگە وەردەوامەگەی وەگەرد لوبنان ببزارم.

تووڕ ئەی بی سی نیوز، لە وەختیگ زۊ لە ئمڕوو چوارشەممە، لە زوان سەرچەوەیلەو وت کە ترەمپ داوا لە تاران کەێد وازهاوردن ئەتۆمی دیاریکریاگ وە نویسای پیشکەش بکەێد وەجۊر بەشیگ لە رێککەفتنیگ سەرەتایی کە ئامانج دیرێد ئەرا رەدکردن لە گیرهاتم لەناوەین واشنتۆن و تاران.

تووڕە هەواڵییەگە لە وەرپرسەیل ئەمریکییەو زت و کە دانوسەنکارەیل ئیرانی لە گوزەشتە زامنکردنەیل زارەکی پیشکەش کردنە کە رژیم لە پایانی رەزامەنی دەێد لەبان مەرجەیل دیاریکریاگ کە پەیوەندی وە بەرنامەی ئەتۆمی ئیرانییەو دیرن، باوجی ترەمپ لە مەوقەی گردەوبوینیگ لە ژوور ئۆپەراسیۆنەیل بڕیار دا کە ئەو پابەندبۊنەیلە وەپای خوازیاگ نەۊنە.

جی باسە کە سەرۆک ئەمریکی وسانن گفتوگۆەیل لەناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران لە رووژەیل گوزەشتە رەت کردوێد، وە دووپاتکردن ئەوە کە پەیوەندی لەناوەین هەردوگ لا نەوڕیاس.

ترەمپ دووپات کرد لەبان ئەوە کە ڕێڕەو گفتوگۆەیل هێمان دەرەنجامەیلی دیار نین، وە دەسنشانکردن ئەوە لە هەمان وەخت کە لایەن ئیرانی ئاگادار کردگە لە گرنگی رەسین وە رێککەفتنیگ.