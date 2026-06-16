ترەمپ: ئیران رازی بۊیە ک چەک ئەتۆمی نەیاشتوود.. و ڤانس کڕەیل گشتی یاداشت لەیەکفامستن ئاشکرا کەێد

شەفەق نیوز - واشنتۆن

سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ، شەوەکی سێشەممە، دووپات کرد ک ئیران رازی بۊیە ک "هەرگیز" چەک ئەتۆمی نەیاشتوود، لە وەختیگ جیگر سەرۆک جی دی ڤانس زانیارییەیل نوویگ لەبان یاداشت لەیەکفامستن چەوەڕیکریاگ لەناوەین واشنتۆن و تاران ئاشکرا کرد.

ترەمپ وت ک ئیران رازی بۊیە وە یەکجاری دەس لە داشتن چەک ئەتۆمی هەڵگرێد، و راسبۊین ئەو راپۆرتەیلە رەت کردەو ک باس لە داین 300 ملیۆن دۆلار لەلایەن ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەرا ئیران کردنە، و ئەو خەوەرەیلە وە "خەوەرەیل دروو" وەسف کرد.

لەلای خوەیەو، ڤانس دیاری کرد ک یاداشت لەیەکفامستنەگە نزیکەی پەڕەیگ و نیمە، و بەڵگەنامەیگ گشتییە ک چوارچیوەیگ گشتی ئەرا گفتوگۆیل ئایندە دانەێد، و دیاری کرد ک هەردوگ لایەنەگە هەوەجەی یەکلاییکردن شمارەیگ لە پرسەیل لە ماوەی گامە هونەرییەگە دیرن.

وتیش ک بڕگەی یەکەم لە یاداشتەگە جەخت لەبان پابەندبۊین واشنتۆن و تاران وە ئاشتی لە ناوچەگە کەێد، و ک رێککەفتنەگە ری دەێدە ئیران سوودەیل وەدەس بارێد لەوەرانوەر جیوەجیکردن پابەندبۊینەیلی.

ڤانس دووپات کرد ک بایەسە ئیران لە دابینکردن دارایی "ریخریاگە تیرۆریستییە تونوتیژەیل" و هوکارەیل نائارامی لە ناوچەگە بووسێد، و لە خود وەخت خستە فتراق ک "نیەتۊیەنریەێد وە ریژەی 100% یەکلایی بکریەێد ک ئیران پابەند گشت پەیمانەیلی بوود".

و لەباوەت دۆسیەی ئەتۆمییەو، جیگر سەرۆک ئەمریکی وت ک وەشکینەر ئەتۆمییەیل وەپای مەرجەیل کووتاییهاوردن جەنگ ئەرا ئیران گلەو خوەن، وتیش ک ئاژانس ناودەوڵەتی ئەرا وزەی ئەتۆمی و واشنتۆن دەسمیەتی تاران دەن ئەرا لەناوبردن ئەممار یۆرانیۆم فرە پیتێنریاگ خوەی.

هەرلیوا، ڤانس ئافەرین لەو رۆڵە کرد ک قەتەر و پاکستان لە ناوجیکردن دینەی، و دووپات کرد ک ئەوان "دەسمیەتییگ گەورا" ئەرا تەواوکردن لەیەکفامستن لەناوەین هەردوگ لایەنەگە پیشکەش کردنە.

لە کووتایی قسەیلی وت ک هاتێ ترەمپ بڕیار بەێد زانیارییەیل رێککەفتنەگە وەگەرد ئیران وەرجە وەخت واژووکردنی ک ئەرا رووژ جمعە دیاری کریاگە، ئاشکرا بکەێد.