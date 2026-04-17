ترەمپ: ئیران رازی بویە بەرنامە ئەتۆمییەگەی بووسنێد و رێککەفتنەگە وە ماوەی دوو رووژ واژوو کەیمن

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، ئمڕوو جومعە، راگەیان کە ئیران رازی بویە لەبان هەڵپەساردن بەرنامە ئەتۆمییەگەی "ئەرا وەختیگ نادیار"، وە دووپاتکردن ئەوەگ رێککەفتن کۆتاییهاوردن وە جەنگەگە نزیکەو بویە لە تەواوبوین.

ترەمپ، لە لێدوانەیلیگ ئەرا بلومبێرگ وت: رێککەفتنەگە بویەسە نیمچە تەواوکریاگ، و لە فرەی خاڵە سەرەکییەیل وەگەرد ئیران تەواو بویمنە، و کارەگە وە زویوەزوی گەورەیگ جیوەجی بوود.

وتیش: تاران خوازێد گردەوبوین بکەێد و بڕەسێدە رێککەفتن" وە دەسنشانکردن ئەوەگ تا ئیسە ئەو لایەنە دیاری نەکریاس کە سەرۆکایەتی شاند ئەمریکی کەێد لە دانوسەنین تایبەت وە واژووکردن رێککەفتنەگە.

وەپای ئەوەگ "بلومبێرگ"، لە ترەمپەو وتیە؛ ئیران رازی بویە لەبان هەڵپەساردن بەرنامە ئەتۆمییەگەی وەبی دانان سنووریگ وەختی دیاریکریاگ، لە وەختیگ کە دەسی نییەڕەسێدە ئەو پویلە کە لەلای ئەمریکا بلۆک کریانە لەناو ئی رێککەفتنە.