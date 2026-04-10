ترەمپ: ئیران بازی وە ئاگربەسەگە کەێد

شەفەق نیوز - واشنتۆن

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، ئمڕوو جومعە، توومەتبار ئیران کرد وە بازیکردن وە ناوەڕۆک ئەو رێککەفتنە کە لەناوەین واشنتۆن و تاران واژوو کریاس، و رووژ چوارشەممە راگەیانیا.

ترەمپ، لە بڵاوکریاییگ لەڕی پلاتفۆرم "ترووس سۆشاڵ" نویسان: ئیران کاریگ فرە گەن و تەنانەت شەرمەوانە کەێد ئەگەر توەنیمن بویشیمن لەباوەت ریداین وە رەدبوین نەفت لەڕی گەرووی هورمزەو.

وتیش: یە ئەو رێککەفتنە نییە کە لەناوەینمانە!، وەپەی قسەی خوەی.

یەیش دویای وەختیگ کەم لە هوشدارییگ تون هات کە ترەمپ کلی کرد ئەرا ئیران لە چەسپانن هەر رسوومات و باجیگ لەبان کەشتییە نەفتهەڵگرەیل لە گەروو هورمز.