ترەمپ: ئۆپراسیۆنەگە کۆتایی وەپی تیەید ئەگەر ئیران رازی بوود لەبان رێککەفتنەگە و وەنە گورزیگ گەورەتر

شەفەق نیوز - واشنتۆن

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی، رووژ چوارشەممە، ئەگەر رازیبوین تاران لەبان رێککەفتنەگە ئەرا وازکردن گەروو هورمز خستە وەر، وە هوشداریداین لە "گورزیگ گەورەتر" ئەگەر رازی نەوی.

ترەمپ وت: ئیران ئەگەر رازی بوود لەبان ئەوەگ رەسیە پی ئەوە ئۆپراسیۆنی تویڕەیی داستانی کۆتایی وەپی هاتگە.

وتیش: گەروو هورمز واز کریەێد ئەرا گشت لایگ و ئیرانیش لەناوی لە ئەگەر پەسەنکردن رێککەفتنەگە.

هوشداری دا لەوە کە ئەگەر ئیران رازی نەوود ئەوە گورزەگە دەس وەپب کەێد لەبان ئاستیگ فرە بەرزتر، و لە خود وەختەگە دیاری کرد کە ئیران فرەتر رازی بوود لەبان ئی رێککەفتنە.

وەرپرسەیل ئەمریکی، لە وەختیگ گوزەشتە لە ئمڕوو چوارشەممە، خەوەر دان کە واشنتۆن و تاران نزیکەو بوون لە رەسین ئەرا رێککەفتنیگ لەبان یاداشتیگ لە یەک پەڕە ئەرا کۆتاییهاوردن وە جەنگەگە.