ترەمپ: دڵنیا نییم لە جیوەجیکردن گورزیگ سەربازی وەبان ئیران

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی، ئمڕوو سێشەممە، وت: وڵاتەگەی تەقەلا دەێد ئەرا مسۆگەرکردن ئاسایشی و ریگریکردن لە ئیران لە خاوەنداریکردن چەکیگ ئەتۆمی، و لەوەڕ ئەوە کە بڕیگ لە لایەنە سیاسییەیل لە ناو ئەمریکا تەقەلای ریگریکردن دەن لە چگن وەناو دانوسەنین وەگەرد تاران.

ترەمپ، لە لێدوانەیلیگ رووژنامەوانی وت: ئیران تەقەلای شیوانن ئارامی خوەرهەڵات ناوڕاس دەێد، و دووپات کرد کە ری وە ئەوە نیەیرێد.

هەمیش وت: پەلاماریگ سەربازی کە بڕیار بوی دژوە ئیران بوود وەرجە نزیکەی سەعاتیگ لە وەخت جیوەجیکردنی وسنریا، و ئاشکرا کرد کە واشنتۆن هێمان لە چوارچیوەی دانوسەنینە وەگەرد ئیران.

ترەمپ، باس ئومیدی کرد کە ناچار نەوود پەنا بوەێدە وەر کاریگ سەربازی، باوجی لە خود وەخت ئەگەر وەشانن گورزیگ تون رەت نەکرد ئەگەر هەوەجە بیاشتوود.

ترەمپ وتیش: خوەی دڵنیا نییە لە توانای جیوەجیکردن گورزیگ سەربازی دژوە ئیران لەی مەوقە، کە شمارەیگ لە سەرکردەیل لە ماوەی دوو رووژ گوزەشتە پەیوەندی وەپیەو کردنە و دووپات کردنە کە وەرەونواچگنیگ گەورە لە دۆسیەی ئیرانی هەس.

ترەمپ، دۊکە دوشەممە، دۊاخستن پەلاماریگ سەربازی لەبان ئیران راگەیان لەبان داوایگ لەلایەن سەرکردەیل قەتەر و سعودیە و ئیماراتەو، و دووپات کرد کە دانوسەنینەیل جدی لەی وەختە وەگەرد تاران وەڕیەو چن، باوجی لە خود وەخت فەرمان داگەسە سوپای ئەمریکی ئەرا ئامادەبوین ئەرا جیوەجیکردن پەلاماریگ گشتگیر و فراوان ئەگەر نەڕەسیە رێککەفتنیگ پەسەنکریاگ.