ترەمپ دەسگیرکردن مادورۆ راگەینێد
2026-01-03T09:47:48+00:00
شەفەق نيوز- واشینتۆن
دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، ئمڕوو شەممە، دەسگیرکردن نيكۆلاس مادورۆ، سەرۆک ڤەنزوێلا راگەیان، دویای ئەو گورزەیل ئاسمانیە وەبلع وڵاتەگە.
ترەمپ لە وتارەیل رووژنامەوانی وت: ئەمریکا گورزەیلی وەبان ڤەنزوێلا و سەرۆکی نیکۆلاس مادورۆ جیوەجی کرد، کە دەسگیر کریا و وەرەو دەیشت ڤەنزوێلا بریا، وتیش: مادورۆ و ژنەگەی دەسگیر کریان و وەرەو دەیشت ڤەنزوێلا بریان.
شەفەق ئمڕوو شەممە، ڤەنزوێلا کەفتە بان کڕ سەربازی ناکاوی دویای گورزەیل ئەمریکا وەبان كراكاس پایتەخت.