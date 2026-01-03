ترەمپ دەسگیرکردن مادورۆ راگەینێد

شەفەق نيوز- واشینتۆن

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، ئمڕوو شەممە، دەسگیرکردن نيكۆلاس مادورۆ، سەرۆک ڤەنزوێلا راگەیان، دویای ئەو گورزەیل ئاسمانیە وەبلع وڵاتەگە.

ترەمپ لە وتارەیل رووژنامەوانی وت: ئەمریکا گورزەیلی وەبان ڤەنزوێلا و سەرۆکی نیکۆلاس مادورۆ جیوەجی کرد، کە دەسگیر کریا و وەرەو دەیشت ڤەنزوێلا بریا، وتیش: مادورۆ و ژنەگەی دەسگیر کریان و وەرەو دەیشت ڤەنزوێلا بریان.

شەفەق ئمڕوو شەممە، ڤەنزوێلا کەفتە بان کڕ سەربازی ناکاوی دویای گورزەیل ئەمریکا وەبان كراكاس پایتەخت.