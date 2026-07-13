ترەمپ دووارە چەسپانن گەمارۆ دەریایی لەبان ئیران راگەیەنێد

شەفەق نیوز - واشنتۆن

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، ئمڕوو دوشەممە، دووارە چەسپانن گەمارۆ دەریایی لەبان ئیران راگەیان.

ترەمپ لە پۆستیگ لەبان سەکوو "تروس سۆشیاڵ" نووسی، "تەنگەی هورمز وازە، و واز مینیێد، چ ئیران باێدە ناوی یا نە، یەیش گەمارۆ ئیرانی دووارە چەسپنیمن، کە وە ئی ناوە نامە نویسیاس چۊنکە تەنیا ری لە کەشتییەیل ئیرانی یا بریکارەیلی گرێد تا ناێد ناو یا نەچوودە دەر".

زیای کرد "گشت دەوڵەتەیل ترەک سوود لە وەکارهاوردن دادپەروەرانە و واز تەنگەگە وەرگرن. ویلایەتە یەکگرتگەیل لە ئیسەو وەرەو دۊا وە "مقیەتیکەر تەنگەی هورمز" ناسریەێد، بەڵکم وە ئی شیوە، و وە رۊی دادپەروەری، قەرەبوو 20% لە بەهای گشت ئەو بارەیلە کریەێد کە رەد بوون، ئەرا گشت خەرجەیل خوازیاگ وە دابینکردن ئاسایش و بیوەیی ئەرا ئی بەشە ئاڵووزە لە جەهان".

دووپات کرد: پرۆسەی جیوەجیکردن و دروسکردن کوتوپڕ دەسوەپی کەێد.

ترەمپ دیاری کرد: "ئەگەر 90% دۊنم کە موجتەبا خامنەیی کوشیاگە".

باس ئەوە کرد کە هیچ دەرفەتیگ لە وەرانوەر ئیران نییە ئەرا دووارە دروسکردن تواناییەیل سەربازی خوەی.

وەرجەتر لە ئمڕوو دووشەممە، بنکەی "خاتەم ئەلئەنبیا" ئیرانی، وەڵام وەشانن پەلامارەیل دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی لەباوەت تەنگەی هورمز دا، لە وەختیگ دووپات کرد کە رەدبۊن لە تەنگەگە "قەیەغەس" بی مووڵەت ئیران.

دیاری کرد کە "هیزەیل ئیرانی وە تەواوی تەنی وەگەرد هەر پەکخستنیگ یا نەوین ئاسایش ئەرا جویلەی کەشتییەیل لەلایەن سوپای ئەمریکی رەفتار کەێد، و ری نیەێد لەو ریچکە لابسەن کە ئیران دیاریی کردگە".

یەیش دۊای ئەوە تێد کە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی راگەیان، ویلایەتە یەکگرتگەیل کۆنترۆڵ تەنگەی هورمز گرێدە خوەی، دووپات ئەوە کرد کە وڵاتەگەی باج لە وەرانوەری پاسەوانیکردن رێڕەو ئاوی ستراتیژییەگە چەسپنێد.