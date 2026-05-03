ترەمپ دووارە دەسکردن وە جەنگ وە "رەفتار تاران"ەو گریە دەێد

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا وت: ئاگادار وە کڕە گشتییەیل ئەرا رێککەفتنیگ وەگەرد ئیران کریاس، باوجی چەوەڕی داڕشتن وردەگە کەێد، لە خود وەختەگە هوشداریی دا لەوە کە بژاردەی دووارە دەسکردن وە پەلامارەیل لەبان کۆمار ئیسلامی هێمان لەوەردەسە ئەگەر تاران رەفتار خراویگ بکەێد.

وەرپرسیگ ئیرانی گەورە وت: پیشنیاریگ ئیرانی کە ترەمپ تا ئیسە رەدی کەێد وازکردن گەروو هورمز و کۆتاییهاوردن وە گەمارۆی ئەمریکی وەبان ئیران لەخوەی گرێد، وەگەرد دۊاخستن گفتوگۆەیل لەبان بەرنامەی ئەتۆمی ئیرانی ئەرا وەختیگ دۊاتر.

و لە وەخت پرسیارکردن لەلی لەبی پیشنیار ئیرانیە وەرجە چگنی ئەرا میامی لە وێست پالم بیچ لە ویلایەت فلۆریدا، ترەمپ وەڵام دادەو و وت: "ئاگادارم کردن لە بیرۆکەی رێککەفتنەگە، ئیسە داڕشتن وردەگە دەنە پیم".

لەبان سۆشیال میدیا وتیش: کە نییەتۊنێد وینای ئەوە بکەێد کە پیشنیارەیل قەبووڵکریاگ بوون، دووپاتیش کرد کە ئیران هێمان باجیگ گەورە وەپەی خوازیاگ لە وەرانوەر ئەوەگ کردیەسەی نەیاس.

لە وەڵام پرسیاریگ لەبان ئەگەر دووارە دەسکردن وە پەلامارەیل لەبان ئیران، ترەمپ وت: "نیەخوازم ئەوە بۊشم، واتە نییەتۊنەم ئەوە وە رووژنامەنووسیگ بۊشم، ئەگەر رەفتار خراویگ کردن، ئەگەر چشتیگ بەد کردن، ئەو مەوقە دۊنیمن، باوجی یە ئەگەریگە کە شایەت رویدەێد".

ترەمپ چەن جاریگ باس کرد و وت: ری وە ئیران نییەریەێد چەکیگ ئەتۆمی بگرێدە دەس، و دۊەکە جومعە وت: لە نووترین پیشنیار ئیرانی رازی نییە، و عەباس عەراقچی وەزیر دەیشت ئیرانی وت: تاران ئامادەس ئەرا رێڕەو دیپلۆماسی ئەگەر ویلایەتە یەکگرتگەیل رێباز خوەی ئاڵشت بکەێد.

رۆیتەرز و دامەزراوەیل راگەیانن ترەک هەفتەی گوزەشتە وتن: تاران پیشنیاریگ پیشکەش کردگە ئەرا دووارە وازکردن گەرووەگە وەرجە چارەسەرکردن پرسە ئەتۆمییەیل، و وەرپرسە ئیرانییە گەورەگە باس کرد کە ئی خشتە وەخت نووە ئیسە لە پیشنیاریگ فەرمی کە ویلایەتە یەکگرتگەیل لەڕی ناوجیکردن وەریگردیە چەسپیاگە.

ترەمپ دۊەکە دیاری کرد کە "لە روی مرۆییەو" لەلای خاس نییە رێڕەویگ سەربازی دژوە ئیران بگرێدە وەر، و سەرکردەیل کۆنگرێس ئاگادار کرد وە ئەوە کە مۆڵەتیان نیەخوازێد ئەرا درویژەوکردن جەنگەگە ئەرا دۊای مەوقە کۆتاییەگە کە یاساگە لە دۊەکە جمعە دیاریی کردگە وە دەسنشانکردن ئەرا ئەوە کە وسانن تەقەکردن کۆتایی وە کارە جەنگییەیلە "هاورد".

لەباوەت دووارەوبوین قسەی کە پەلەی نییە، ترەمپ رۊوەڕۊ فشارەیلیگ ناوخۆیی بوودەو ئەرا شکانن کۆنتڕۆڵ ئیران لەبان گەروو هورمز، کە بەسیانی بویە مدوو پەککەفتن 20 لە سەد لە دابینکردن نەفت و غاز جەهانی و بەرزەوبوین نرخەیل بەنزین لە ویلایەتە یەکگرتگەیل، و پارت کۆماری کە ترەمپ سەروە پیە تویش رخباری کاردانەوەیگ تون لە دەنگدەرەیل بوودەو وەهووکار بەرزەوبوین نرخەیل لە ماوەی هەڵوژاردنەیل نوووەوکردن نیمەیی ئەرا کۆنگرێس لە نۆڤەمبەر / تشرین دۊەم.