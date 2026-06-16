ترەمپ: دوزەخ چەوەڕی ئیران کەێد ئەگەر بوودە خاوەن چەک ئەتۆمی .. و تەقەلایەیل ئاڵشتکردن رژیم شکست هاوردن

شەفەق نیوز - واشنتۆن

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک ئەمریکی ئمڕوو سێشەممە، هەڕەشە لە ئیران کرد وە دوزەخ ئەگەر هۊر لە وەدەسهاوردن چەک ئەتۆمی بکەێد، و دووپات کرد ک وەپای رێککەفتنەگە هیچ چەکیگ ئەتۆمی وەدەس نیارێد.

ترەمپ لە لێدوانیگ رووژنامەوانی وت: رێککەفتنیگ دادپەروەر و خاس وەگەرد ئیران دیریمن باوجی هیچ بەرهەمهاوردنیگ وە پۊل لەورە نیەکەیمن، و دیاری کرد ک رێککەفتنەگە وەگەرد ئیران چگەسە ناو گام دویەم.

ترەمپ وەردەوام بۊ: ئەوەگ گاڵم داگە ئەرا واژووکردن یاداشت لەیەکفامستنەگە مسۆگەرکردن ئەوەسە ک ئیران چەک ئەتۆمی وەدەس نیەتارێد، و ئەگەر تەقەلا ئەرا وەدەسهاوردنی بەێد ئەوە دوزەخ وەرەوی واز بوود، و دووپات کرد ک ئیران وەپای رێککەفتنەگە چەک ئەتۆمی وەدەس نیارێد.

سەرۆک ئەمریکی دووپاتیش کرد ک کارکردن وەگەرد قەتەر لە ناوجیکردن ئەرا چارەسەرکردن قەیرانەگە لە ناوچەگە مدوویگ گرنگ و ئەرێنی بۊ، و هەس وە خوەشحاڵی و رێز کەیمن ئەرا چۊنیەتی وەڕێوەبردن کارەیل لەلایەن قەتەرەو لە ماوەی قەیران دۊایی.

ترەمپ ئاشکرا کرد: تەقەلایەیلیگ بۊ ئەرا ئاڵشتکردن رژیم لە ئیران باوجی سەرنەکەفتن، و دیاری کرد ک دەرفەتەیل خاسیگ ئەرا رەفتارکردن وەگەرد ئیران هەس.

ترەمپ لە قسەیلی وتیش: ئەگەر پلان کار گشتگیر ک ئۆباما (سەرۆک وەرین ئەمریکی) وەگەرد ئیران واژوو کردد هەڵنەوەشانیاین، شایەت ئیسە چەک ئەتۆمی وەدەس هاوردۊد.

جی باسە ک تاران رەسین وە لەیەکفامستن وەگەرد ویلایەتە یەکگرتگەیل راگەیان، ک سەرۆک ئێرانی مەسعود پزیشکیان دووپات کرد ک رێککەفتنەگە لەناوەین ئیران و ئەمریکا بڕیارە رووژ جمعەی ئایندە واژوو بکریەێد.

لە وەختیگ وەزیر دەیشت عەباس عەراقچی و جیگری کازم غەریب ئابادی تەواوکردن دەق یاداشت لەیەکفامستن لەناوەین هەردوگ لایەنەگە راگەیانن، وە ئامادەکارییگ ئەرا دەسکردن وە گام گفتوگۆیگ نوو لەبان دۆسیەی ئەتۆمی و هەڵگردن سزایەیل، هەرلیوا سەرچەوەیل ئیرانی باس لە دووارە وازکردن گەروو هورمز دۊای واژووکردن رێککەفتنە چەوەڕیکریایەگە کردن.