ترەمپ دریژەوکردن ئاگربەس وەگەرد تاران دویرەو خەێد: رێککەفتن کۆتایی "خاسترین هەڵوژاردنە"

شەفەق نیوز/ واشنتۆن

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، ئمڕوو چوارشەممە، دووپاتکردنی نووەو کرد لەبان گرنگی رەسین وە رێککەفتنیگ گشتگیر وەگەرد ئیران ئەرا کۆتاییهاوردن وەو وەردەوەردەی سەربازی لە ناوچەگە ئەرا چل رووژ، وەرجە چگن وسانن تەقەی وەختانە ئەرا ئاست جیوەجیکردن لە رووژ هەشت نیسان

تووڕ "ئەی بی سی نیوز" لە زوان ترەمپ وت: ئەو نیاز نەیرێد ماوەی ئاگربەس ئیسە درویژەو بکەێد و هیچ خوازانیگ ئەرا ئەوە نییەۊنێد، وە دووپاتیش کرد لەبان ئەوە کە واژووکردن رێککەفتنیگ کۆتایی "خاسترین هەڵوژاردن"ە، چوینکە دەرفەت دەێدە ئیران ئەرا دەسکردن وە پرۆسەیل دووارە ئاوەدانکردن، لە نشانەیگ ئەرا ئەو زەرەدە فراوانەیلە کە رەسیەسە دامەزراوە و ژیرخانەیل لە ئەنجام پەلامارە ئاسمانییە هاوبەشەیل ئەمریکی و ئیسرائیلی.

سەرۆک ئەمریکی باس ئەوە کرد کە ئیرنگە رژیم لە ئیران "جیاواز"ەو بویە، و واشنتۆن توەنستیە "تونڕەوەیل دویرەو بخەێد" لە لۊتکەی دەسەڵات لە تاران.