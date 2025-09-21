ترەمپ داوای "نۆبڵ ئەڕا ئاشتی" کەێد و رەخنە لە پۆتین و بەنداو نەهزە گرێد

شەفەق نیوز - واشنتۆن

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمەریکا راگەیان کە شایستەی وەدەسهاوردن خەڵات نۆبڵە ئەرا ئاشتی جویر رێزلێنانیگ ئەرا تەقەلایلی لە کۆتاییهاوردن وە بڕیگ جەنگ، وتیش: رۆڵ داشتگە لە وسانن جەنگ ناوەین چەن وڵاتیگ.

لە وتاریگ لە ویلایەت ڤێرجینیا (ئیوارەی شەممە) لە چوارەمین ئیوارەخوان ساڵانەی دامەزرنەرەیل پەیمانگەی "ئەمێریكان كورنر ستون" ترەمپ راگەیان کە "کار کردیمنە ئەرا وسانن جەنگەیل ناوەین هیندستان و پاکستان، ئەرمینیا و ئازەربایجان، کۆسۆڤۆ و سربیا، ئیسرائیل و ئیران".

وتیش: لای خوەمەو کۆتاییهاوردن وە جەنگ ناوەین رووسیا و ئۆکرانیا ئاسانترە، لەوەر پەیوەندی خاسم وەگەرد سەرۆک پوتین، بەڵام بیئومید بویم، وتیش: ئیمە وەجویریگ یا شیوازیگ ترەک کێشەی ناوەین رووسیا و ئۆکرانیا چارەسەر کەیمن.

سەرۆک ئەمریکا دووپاتیش کرد کە شایستەی وەرگردن خەڵات نۆبڵ ئاشتییە "جویر رێزلێنانیگ ئەرا کارەیلم لە کۆتاییهاوردن بڕیگ جەنگ لە جیهان".

ترەمپ لەباوەتەیل ناودەوڵەتی ترەک وت: ئیمە وە لەناوبردن یۆرانیۆم نەختکریای ئیران کۆتایی وە خەونە ئەتۆمییەیل ئیران هاوردیمن و "هەر رویداویگ شەرمەزارکەر لە ئەفغانستان جویر ئەوانەگ لە سەردەم سەرۆکایەتی وەرین بوین دووارە نیەودەو".

هەمیش باس لە پرس بەنداو گەورەی نەهزەی ئەسیوپیا کرد و وت "ئەوان بەنداویگ لە ئەسیوپیا دروسکردنە کە کاریگەری لەبان ئاو چەم نیل دیرێد، بڕوا دیرم کێشەیگ گەورەس".

لە ناوخۆ ترەمپ ئاشکرا کرد کە "گام هاتگ وسانن تاوانە لە شیکاگۆ"، و "ئیمە خوەشمان لە تاوان نیەتێد، بەڵام دیموکراتەیل دووسی دیرن".