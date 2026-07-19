ترەمپ داوا لە کۆمارییەیل کەێد ئیران بخەنە ناو پرۆژەی سزایەیل رووسیا

شەفەق نیوز - واشنتۆن

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک ئەمریکی ئمڕوو یەکشەممە، داوا لە پەرلەمانتارەیل پارت کۆماری کرد کە ئیران بخەنە بان پرۆژەی یاسای سزایەیل چەسپیاگ لەبان رووسیا.

ترەمپ وت، کە بایەسە کۆمارییەیل ئیران زیای بکەن ئەرا ناو پرۆژەی یاسای سزایەیل لەبان رووسیا، و زیای کرد: "یە ئەوەس کە لیندسی (ئەندام دیار لە پارت کۆماری کە وەرجە هەفتەیگ گیان لەدەسدا) تواستیە بکەێد، و گونجیاگ بۊ بکەفێدەو".

"یاسای سزادان رووسیا" (یا پرۆژەی یاسای گراهام) وە پاکێجیگ یاسادانان پێشنیارکریاگ لەناو کۆنگرێس ئەمریکی هەژمار کریەێد کە ئامانج دیرێد ئەرا کەمەوکردن داهاتەیل کرێملین لە هەناردەیل وزە کە پۊلدارکردن جەنگەگە لە ئۆکرانیا کەێد، لەری داین دەسەڵاتەیل فراوانیگ وە سەرۆک ئەمریکی ئەرا چەسپانن باجەیل گومرگی و سزایەیل لاوەکی لەبان ئەو دەوڵەت و لایەنەیلە کە نەفت و غاز رووسی هاوردە کەن.

وسیناتۆر کووچکردگ لیندسی گراهام وە باوگ رووحی و ئەندازیار سەرەکی ئەرا "یاسای سزادان رووسیا ئەرا ساڵ 2026" (Sanctioning Russia Act) هەژمار کریەێد.

گرنگیی سیاسی ئی یاسا وە دوو ئەوەنە بۊە جۊر میراتیگ یاسادانان ئەرای دۊای گیانلەدەسدان لەناکاوی لە تەموز/یۆلیۆی ئیسە دۊای گلەوخواردنی وە شیوەیگ راسەوخۆ لە سەردانیگ فەرمی ئەرا ئۆکرانیا.