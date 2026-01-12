‏ترەمپ خوەی جویر سەرۆک وەختانەی ڤەنزوێلا ناسنێد و وێنەیگ خوەی بڵاوکەێد

‏واشنتن - شەفەق نیوز

‏دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک ئەمریکا، لە ری پۆستیگ لە سۆشیاڵ میدیای "ترووس سۆشیاڵ" (Truth Social)، خوەی جویر سەرۆک وەختانەی ڤەنزوێلا راگەیان.

‏لە پێشهاتیگ سەرنجڕاکێش، ترەمپ وێنەیگ خوەی لە ویکیپیدیاوە بڵاوکردەیە کە لەژیری نویسریاس "سەرۆکی ڤەنزوێلا وەوەکالەت". یەیش وە گاڵتەجاڕی و دیاریکردن ناڕەوایی دەسەڵات "دێڵسی ڕۆدریگێز" قسە کردیە کە جێگر سەرۆک نیکۆلاس مادۆرۆیە و دویای ئەوەگ مادۆرۆ لە ٣ی کانوون دویەم وەلایەن هێزیگ تایبەت ئەمریکاو دەستگیرکریا، دەسەڵات گردە دەس.

‏کۆشک چەرمگ راگەیان، دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، فەرمان جیوەجیکردن ئەرا راگەیانن "بارودۆخ نائاسایی نیشتمانی" واژووکردیە؛ کە مەبەستی پاراستن ئەو پویلەیلەس لە فروشتن نەفت لە ڤەنزوێلا دەسیکەفتیە و لەلایەن ویلایەتە یەکگرتووەکانەوە دەستیان بەسەردا تارگیری بکرێد لە هەر دەسوەبان گردنیگ یا رێکاریگ دادوەری دژ وە ئەو دارایەیلە.

‏لەلای ترەک، دێڵسی ڕۆدریگێز، سەرۆک وەختانەی ڤەنزوێلا، لە ری هەژمارەگەی لە تووڕ کۆمەڵایەتی "ئێکس" راگەیان: "حکومەت هەوەجە وە پاراستن دەسەڵات سیاسی سەروەری دیرێد ئەرا وەرگریکردن لە وڵات."

