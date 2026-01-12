ترەمپ خوەی جویر سەرۆک وەختانەی ڤەنزوێلا ناسنێد و وێنەیگ خوەی بڵاوکەێد
واشنتن - شەفەق نیوز
دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک ئەمریکا، لە ری پۆستیگ لە سۆشیاڵ میدیای "ترووس سۆشیاڵ" (Truth Social)، خوەی جویر سەرۆک وەختانەی ڤەنزوێلا راگەیان.
لە پێشهاتیگ سەرنجڕاکێش، ترەمپ وێنەیگ خوەی لە ویکیپیدیاوە بڵاوکردەیە کە لەژیری نویسریاس "سەرۆکی ڤەنزوێلا وەوەکالەت". یەیش وە گاڵتەجاڕی و دیاریکردن ناڕەوایی دەسەڵات "دێڵسی ڕۆدریگێز" قسە کردیە کە جێگر سەرۆک نیکۆلاس مادۆرۆیە و دویای ئەوەگ مادۆرۆ لە ٣ی کانوون دویەم وەلایەن هێزیگ تایبەت ئەمریکاو دەستگیرکریا، دەسەڵات گردە دەس.
کۆشک چەرمگ راگەیان، دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، فەرمان جیوەجیکردن ئەرا راگەیانن "بارودۆخ نائاسایی نیشتمانی" واژووکردیە؛ کە مەبەستی پاراستن ئەو پویلەیلەس لە فروشتن نەفت لە ڤەنزوێلا دەسیکەفتیە و لەلایەن ویلایەتە یەکگرتووەکانەوە دەستیان بەسەردا تارگیری بکرێد لە هەر دەسوەبان گردنیگ یا رێکاریگ دادوەری دژ وە ئەو دارایەیلە.
لەلای ترەک، دێڵسی ڕۆدریگێز، سەرۆک وەختانەی ڤەنزوێلا، لە ری هەژمارەگەی لە تووڕ کۆمەڵایەتی "ئێکس" راگەیان: "حکومەت هەوەجە وە پاراستن دەسەڵات سیاسی سەروەری دیرێد ئەرا وەرگریکردن لە وڵات."