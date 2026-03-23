ترەمپ: ئی جەنگە نیمچە ئاڵشتکردن رژیمە و کوشتن موجتەبا خامنەیی نیەخوازم

شەفەق نیوز - وەدویاچگن

سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان ک وڵاتەگەی تەقەلا نیەێد ئەرا زیایکردن تژی وەگەرد ئیران، و دووپات کرد ک پەیوەندییەیل ئەرا رەسین وە رێكکەفتن ناوەین هەردوگ لا وەردەوامە.

ترەمپ لە قسەیلی ئەرا کەناڵ "سی ئێن بی سی" و مێدیایەیل ترەک، وت: "نێخوازێد موجتەبا خامنەیی بکوشیەێد"، و وتیش نیەزانێد ئایا هێمان زینیە یا نە.

لەی باوەتەو، ترەمپ ئەوەگ لە ناو ئیران رۊ دەێد وە "ئاڵشتکاری رژێم" مەزەنە کرد، و دووپات کرد ک ئەمریکا فرە رکدارە لەبان رەسین وە ڕێكکەفتن، بەڵام تا ئیسە هیچ چشتیگ لە موجتەبا خامنەییەو نەژنەفتیە.

ئاشکرا کرد ک واشنتۆن "دانوسەنین تون" وەگەرد تاران کردگە، و باس یە کرد ک "خاڵەیل ،ێککەفتن سەرەکی و گەورە" هەس، و ئی دانوسەنینەیلە وە بەشداری کلکریایەیل بۊە، لەوانە ستێڤ ویتکۆف و جارید کۆشنەر.

ترەمپ دووپات کرد ک وڵاتەگەی "نیەخوازێد ئیران بودە خاوەن چەک ئەتۆمی"، و دووپاتیش کرد لەبان تەقەلا ئەرا چەسپانن ئاشتی لە خوەرھەڵات ناوڕاس، و وتیش تاران خوەییش خوازیار ئیمزاکردن رێککەفتنە.

ئاماژە کرد ک پەیوەندی وەگەرد "رێبەرەیل باڵای ئیران" وەردەوامە، و مەزەنە کرد ک ئمڕوو پەیوەندی تەلەفۆنی نوویگ ئەنجام بگیریەێد و بڕەسنە چارەسەریگ.

هەرلیوا، سەرۆک ئەمریکی ئەرا ئاژانس "فرانس پرێس" دووپات کرد ک "کارەیل وە شێوەیگ فرە خاس وەرەو نوا چن"، و دیاری کرد ک وەگەرد "رێبەریگ ئیرانی باڵا ک خاوەن رێز فرەیگە" قسە کردگە.

ترەمپ وتیش هەردوگ لا تەقەلا دەن ئەرا ئیمزاکردن رێککەفتن، و وت: "ئەوان پەیوەندی کردنە و من پەیوەندی نەکردمە".