ترەمپ: جەنگ لە ئیران فرە زۊ کۆتایی تێد

شەفەق نیوز - واشنتۆن

دۆناڵد ترەمپ ئەمریکی، رووژ جمعە، دووپاتکردن خوەی نووەو کرد کە ئەو جەنگە کە ویلایەتە یەکگرتگەیل دژوە ئیران کەێدەی نزیکەو بویە لە کۆتاییهاتن و دووارە نییەودەو، و ئەوەیش وەگەرد جیوەجیکردن وسانن تەقە جویر ئامادەکارییگ ئەرا وەدیهاوردن ئاشتییگ گشتگیر دۊای جەنگیگ کە ئەرا درویژەی 40 رووژ لە ناوچەگە وەردەوام بوی.

ترەمپ لە پۆستیگ لەبان ماڵپەڕ "تروس سۆشاڵ" وت: "کار فرە 'خاس' کریەێد وەرانوەر جەنگ لە ئیران و سوپای ئەمریکی 'هازدارترینە' لە جەهان"، وە دووپاتکردن ئەوە کە "بایەس بوی بچیمن ئەرا ئیران چوینکە نییەتویەنیمن ری وەپییان بیەیمن چەک ئەتۆمی بگرنە دەس"، و بەسانن دۆسیەی ئەتۆمی لە ئیران لە رکدارترین داواکارییەیلە لەلایەن واشنتۆن و تەلئەبیبەو.

هەمیش وت: کە جەنگ لە ئیران فرە زۊ کۆتایی تێد و ئاست سەربازی هیزەیل ئەمریکی "نموونەیی" بوی، وە دەسنشانکردن ئەرا ئەوە کە ئەمریکا 158 کەشتی ئیرانی نوقم کرد و ئیسە هانە بن دەریا، بەڵام لە خود وەخت پەسەن ئاست سەربازی تاران کرد لە ماوەی بەرزەوبوین تونی گرژییەیل لە خوەرهەڵات ناوڕاس و وت: "ئیران وڵاتیگ هازدار و زیرەکە و جەنگاوەرەیلیگ سەخت دیرێد".