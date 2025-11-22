ترەمپ: جەنگ لە ئۆکرانیا نزیکە لە یەکلاییکردن

شەفق نيوز- واشینتۆن

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، ئمڕوو شەممە، وت: جەنگ لە ئۆکرانیا نزیکەو بویە لە یەکلاییکردن، لە خود وەختەگە وتیش: هیمان زویە بویشیمن ئەوە سەد لەسەدە.

لە قسەیلی ئەرا رووژنامەنویسەیل لەناو ماڵ چەرمگ دویای دیاری وەگەرد کویخای نیویۆرک زاهران ممدانیر ترەمپ باس ئاسووەیل رەسین ئەرا رێککەفتن ناوەین رووسیا و ئۆکرانیا وت: باوەڕ کەم نزیکن لەوە وەشیوەی گەورەیگ، وەلێ نیەخوازم وە مەزەنە قسە بکەم.

وتیش: ئومید لە یەکلاییکردن زویترەک ئەرا قەیرانەگە داشت، دیاری کرد کە گومان داشتم لەوەر پەیوەندیەیل فرە خاسم وەگەرد ڤلادیمێر پۆتین سەرۆک رووسیا زویترەک بوود، وتیش: وەلێ سەماێ تانگو دوو کەس خوازێد، لە دەسنشانکردن گرنگی وەڵامدان هەردوگ لایەن.

ترەمپ دووپاتیش کرد کە بایەسە ڤلادیمێر زيلينسكی رازی بوود لە پلان ئەمریکا ئەرا یەکلاییکردن لە ئۆکرانیا، وتیش: وەپی وتم کاغەزەیل وە دەس تنەو نییە، و باوەڕ دیرم بایەسە وەیکە ساڵیک یا دوو ساڵ رێککەفتن ئاشتی بکردیاد.

ترەمپ جاریگ ترەک رەخنە لە جۆ بایدن سەرۆک وەرجە خوەی گرد کە وت: نەبایەس ئی جەنگە بویاتاد، من گلەیی لەو کەسە کەم کە لێرا لە پشت ئی مێزە نیشتوێد.