ترەمپ تا ماوەی دوو هەفتە پالاماردان ئیران وسنێد

شەفەق نيوز- واشینتۆن

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک ئەمریکا، شەفەق ئمڕوو چوارشەممە، رازی بوی وە وسانن پەلاماردان و جیوەجیکردن گورزەیل ئاسمانی وەبان ئیران، تا ماوەی دوو هەفتە.

ترەمپ، لە دویاترین ساعەت پایان وەخت ئەو موڵەتە کە ئاشکرای کرد، رەزامەنی نیشان دا وەگەرد پێشنیاز پاکستان ئەرا وسانن تەقە ئەرا ماوەی دوو هەفتە (وە مەرج وازکردن گەروو هورمز وە تەواوی لەلایەن ئیرانەو).

ترەمپ لە پۆستیگ وت: لەبنەمای قسىەکردن وەگەرد شەهباز شەریف سەرۆک وەزیرەیل پاکستان و موشیر عاسم مونیر لە پاکستان، کە داوا لە من کردن ئەو هیزە ویرانکەرە کە بڕیار بوی ئمشەو کل بکریەێد ئەرا ئیران دویابخەم، و وە مەرج ئەوە کە کۆمار ئیسلامی ئیران رازی بوود وە وازکردن تەواو و کوتپڕ و بیوەی گەروو هورمز، ئەوە منیش رەزامەنی نیشان دەم وە وسانن گورزەیل و پەلاماردان ئیران ئەرا ماوەی دوو هەفتە، کە یەیش بوودە وسانن تەقەکردن لەلایەن هەردوگ لا.

مدوو یەیش ئەوەسە کە ئیمە گشت ئامانجە سەربازییەیل وەجی هاوردیمن و تەنانەت لەلیان رەد بویمن، و ئیمە فرە وەرەو نوا چیمن وەرەو رێککەفتنیگ کۆتایی لەبان ئاشتی درویژماوە وەگەرد ئیران، و ئاشتی لە خوەرهەڵات ناوڕاس.

ئیمە پێشنیازیگ لە 10 خاڵ لە ئیرانەو وەدەسمان رەسیە، و باوەڕمان وەسە کە بنەمایگ کرداری دروس کەێد کە توەنریەێد گفتوگۆ لەبانی بکریەێد.

فرەی خاڵەیل ناکۆکی وەرین لەناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران رێککەفتن لەبانیان کریا، بەڵام ماوەی دوو هەفتەگە ری دەێد ئەرا تەواوکردن و واژووکردن رێککەفتنەگە.