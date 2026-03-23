ترەمپ: بڕیار دام پەلامار دامەزراوەیل وزەی ئیران ئەرا ٥ رووژ دویا بخەم

سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ، ئمڕوو دووشەممە، ئاشکرا کرد ک وڵاتەگەی لە ماوەی دوو رووژ گوزەشتە دانوسونین وەگەرد ئیران کردگە، و وە "خاس و فرە بەرهەم‌دار" باسی برد.

ترەمپ، لە بڵاوکریاییگ لەبان پلاتفۆرم "ترووس سۆشیاڵ" ک ئاژانس شەفەق نیوز دیەسەی، وت ک ئی دانوسەنینە دووپات کردگەسە بان رەسین وە چارەسەریگ تەواو و گشتگیر ئەرا کارەیل دوژمنکارانە لە خوەرھەڵات ناوڕاس.

دەسنشان یەیش کرد ک فەرمان داگە گشت پەلامارەیل ئەرا بان دامەزراوەیل وزە و ژیرخانەیل وزەی ئیران ئەرا ماوەی پەنج رووژ دویا بخرێد، و ئاشکرا کرد ک سڵاکاری و دانوسەنین قۊل و ورد وەگەرد ئیران لە ماوەی ئی هەفتە وەردەوام بوود.

جی باسە سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ، شەو یەکشەممە، راگەیان ک ئیران کاول کریەێد ئەگەر تەنگەی هورمز واز نەکەێد، و موڵەت 48 سەعاتەگە وە یاد هاورد وەرجە دەسکردن وە پەلاماردان دامەزراوەیل وزە.

ئەمریکا و ئیسرائیل لە رووژ شەممە 28 شوبات 2026ەو، دەس کردنە وە پەلامارەیل سەربازی فراوان ئەرا بان ئیران، و رێبەرەیل و وەرپرسەیل و بنکەیل سەربازی و ئەتۆمی کردنە ئامانج، لە لای خوەیەو ئیران وە وەشانن مووشەک و فرۆکەیل بیفڕۆکەوان (درۆن) وەڵام دادەو ئەرا بان ئیسرائیل و بنکەیل ئەمریکی لە وڵاتەیل کەنداو.