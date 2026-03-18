ترەمپ: چە بوود ئەگەر کۆتایی وە رژیم ئیران هاوردیمن و هورمز ئەرا ئەوەکان هیشتیمنەو؟

شەفەق نيوز- واشینتۆن

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، ئمڕوو چوارشەممە، پرسیاریگ لە باوەت بانان رژیم لە ئیران کرد، و باس ئەگەر کۆتاییهاوردنی کرد و هیشتن وەرپرسایەتی گەروو هورمز ئەرا ئەو دەوڵەتەیلە کە سوود لەلی دیرن.

ترەمپ لە وتاریگ کە وەرجە کەمیگ پەخش کریا وت: پرسیار ئەوە کەم چە بوود ئەگەر جیماگەیل رژیم ئیران لەناوبردیمن و وەرپرسایەتی گەروو هورمز ئەرا ئەو دەوڵەتەیلە هیشتیمنەو کە وەکاری تیارن.

وتیش: ئی قسە شایەت بەشیگ لەو هاوپەیمانەیل ئیمە وەزوی بارێدە جویلە کە وەڵام نیەنەو.

وەرجەیە، ترەمپ وت: ئەمریکا وەتەواوی لەلایەن سەربازی و ئابووری شکست وە ئیران هاورد، وتیش: چەن دەوڵەتیگ وەتایبەت ئەوەنە کە لە بەسیان گەروو هورمز زەردمەن بوینە بایەسە وەرپرسایەتی ئارامکردنی هەلگرن.