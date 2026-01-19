ترەمپ باس ئەگەریگ کەێد کە وەرجە تەواوبوین ماوەی دەسەڵاتی سەردان (ئیران ئازاد) بکەێد

شەفق نيوز- واشینتۆن

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، ئمڕوو دووشەممە، باس نیاز خوەی کرد کە سەردان تەهران پایتەخت ئیران بکەێد وەرجە تەواوبوین ماوەی دەسەڵاتی، دویای ئەو هەڕەشەیلە لەلی وە ئەنجامدان کاریگ سەربازی وەبانی.

ئی قسە لەلایەن ترەمپ وەگەرد ژاوەژاو وەردەوامیگ تیەێد و جەنگ قسەکردن ناوەین ئیران و ئەمریکا، مە لەبان پلاتفۆرم "ترووس سۆشيال" چەن نوقڵانەیگ لەباوەت ئیران بڵاو کرد.

سەرۆک ئەمریکا پۆستیگ داگرد کە قسەی مارک سیسن میدیاکار ئەمریکی لە نووترین کەناڵەیل ئاسمانی لەناوی بوی، کە مەزەنە کەێد دۆناڵد ترەمپ سەردان "ئیران ئازاد" و "كوبای ئازاد" و"ڤەنزوێلای ئازاد" بکەێد وەرجە تەواوبوین دەسەڵاتی.

رووژ پەنجشەممەی گوزەشتە، ماڵ چەرمگ راگەیان کە سەرۆک ترەمپ و تیمەگەی لە نزیکەو چەودیاری رویداوەیل ناو ئیران کەن، و گشت ریەیل وەرانەور تەهران هیمان خریانەسە وەردەس.

کارۆلین لیفیت خانمە قسەکەر ماڵ چەرمگ لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی وت: ترەمپ ئاگادار دەسەڵاتەیل ئیران کرد کە وەردەوامی کوشتن و بڕین ناڕەزایەیل دەرئەنجام بەدیگ دیرێد، وتیش: دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا ئاگادار بوی وە وسانن جیوەجیکردن 800 وەسێدارەدان کە بڕیار بوی ئیران دویەکە جیوەجییان بکەێد.