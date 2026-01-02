ترەمپ باس دەسوەردان سەربازی کەێد ئەرا مقیەتیکردن ناڕەزاییەیل ئیران

شەفەق نيوز- واشینتۆن

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، ئمڕوو جمعە، هەڕەشەی دەسوەردان سەربازی کرد ئەرا مقیەتیکردن ناڕەزاییەیل لەبان بەدی رەوشەیل ئابووری و ژیانگوزەرانی لە وڵات.

لە پۆستیگ لەبان سەکوو "تروس سۆشيال" وت: ئەگەر ئیران دەسکرد وە تەقەکردن و خوەینشاندەرەیل ئاشتەوایی وەتونی کوشت، کە وەوە چاشیانە، وەنە ئەمریکا رەسێدە هانایان.

ترەمپ وتیش: ئیمە هایمنە ئەوپەڕی ئامادەباشی و ئەرا جویلەکردن ئامادەیمن.

ناڕەزاییەیل لەبان ژیانگوزەرانی لە ئیران وەردەوامن وەگەرد فراوانبوین شوینەیل خوەینشاندان وەرەو شارەیلیگ بویچگتر و گلەوخواردن جویلەی شەوانە، لە وەختیگ حکومەت خوازێد ئی تویڕەییە کپەو بکەێد، وەرانوەر زبری دادوەری و ئەمنی بەرزیگ.

ئەوەیش وەگەرد دەرکەفتن راپۆرتەیلیگ لەبان کەفتن کوشیان لە چەن شاریگ، لە گەورەترین تونەوبوین دویای سێ ساڵ لەبان داوەزیان پویل ئیرانی و گرانی بازاڕ.

وەگورەی خەوەروییگ ئابووری، ریاڵ ئیرانی نزیکەی نیم نرخەگەی وەرانوەر دۆلار لە ساڵ 2025 لە دەسدا وەگەرد رەدکرن پەنام لە 42.5 لەسەد لە کانوون یەکەم.

ئی ناڕەزاییەیلە گەورەترینە لە 2022ەو تا ئیسە دویای کوشیان ژینا ئەمینی لەلای پولیس ئەخلاق.