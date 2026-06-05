ترەمپ: باس جیوەجیکردن ئۆپەراسیۆنیگ سەربازی لە ئیران ئەرا بردن یەدەگ یۆرانیۆم کردیمن

شەفەق نیوز - واشنتۆن

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی ئاشکرا کرد کە وەگەرد ئیدارەگەی باس جیوەجیکردن ئۆپەراسیۆنیگ سەربازی لەناو ئیران ئەرا بردن یەدەگ یۆرانیۆم فرە پیتێنریاگ کردگە.

ترەمپ لە قسەکردنی ئەرا رووژنامەنووسەیل لە کۆشک چەرمگ وت: جیوەجیکردن ئەرکەگە کار فرە ئاسانیگ نییە، و دیاری کرد کە یۆرانیۆم ئیرانی لەناو شوینەیل قایمکریاگ هەس و هەوەجە وە ئامادەکارییەیل گەورەیگ دیرێد ئەرا رەفتارکردن وەگەردی.

وتیش: لە سەرەتا هۊر لە ئەنجامداین ئەو کارە کردیمن، باوجی کارەگە مەنیین لەوەرە ئەرا ماوەی دوو هەفتە و ئامرازەیل فرەیگ خوازێد.

دووپات کرد کە ویلایەتە یەکگرتگەیل وە نزیکەو چەودیاری شوینە ئەتۆمییەیل ئیرانی کەێد، وە دەسنشانکردن ئەرا ئەوە کە هەر تەقەلایگ ئەرا هەڵگردن یا نزیکەوبۊن لە کەرەستە ئەتۆمییەیل وەدویاچگن ئەرای کریەێد.

و لە خود وەختەگە، ترەمپ ئاگادار تاران کرد، و وت: هەر پەلاماریگ کە سەربازە ئەمریکییەیل بکەێدە ئامانج شایەت بوودە هووکار دووارە دەسکردن وە ئۆپەراسیۆنە سەربازییەیل.

هەمیش وت: ئەگەر سەربازەیل ئەمریکی بکوشیەن، ئەوە بوودە دەسپیچگ ئەرا گلەوخواردن ئەرا جەنگ، چ رێککەفتن بوود یا جەنگ.. ئیمە سەرکەفیمن.

لە پرسیارکردن لەلی لەباوەت دەرفەتەیل رەسین وە رێککەفتنیگ وەگەرد ئیران، ترەمپ وت کە ویلایەتە یەکگرتگەیل لە گشت ئەگەریگ وە سەرکەفتی دەرچوود، وتیش کە چ رێککەفتن بوود یا جەنگ، ئیمە سەرکەفیمن.

هەرلیوا، دەسنشان ئەرا ئەوە کرد کە وەردەوامبۊن تەقەکردن لەلایەن حزبەلڵاوە سەرەڕای رێککەفتن وسانن تەقەکردن گریەدارە وە رۆڵ ئیرانی لە ناوچەگە.

دانوسەنین لەناوەین واشنتۆن و تاران وەردەوامە لە ناوڕاس ناکۆکییەیل لەباوەت پۊلە ئیرانییە سڕکریایەیل لە دەیشت وڵات.

راپۆرتەیل راگەیانن ئەمریکی خەوەردان کە ئیران داوا کەێد قەرەبووییگ دارایی دەسوەجی وە بڕ 12 ملیار دۆلار لە مەوقەی ئیمزاکردن هەر رێککەفتنیگ سەرەتایی وەدەس باریەێد، لە وەختیگ واشنتۆن وەپی خاسە ئازادکردن پۊلەیلە بوەسێدە رادەی پابەندبۊن تاران وە خاڵەیل رێککەفتنەگە.

سامانە ئیرانییە سڕکریایەیل لە دەیشت وڵات وە نزیکەی 100 ملیار دۆلار مەزەنە کریەێد لە وەختیگ کە ئیدارەی ئەمریکی وە یەکیگ لە گرنگترین کاغەزەیل فشار وەکارهاوریاگ لە دانوسەنین وەڕیەوچگن لەباوەت بەرنامە ئەتۆمییە ئیرانییەگە دانیەیدەی.