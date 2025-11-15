‏ترەمپ باج گومرگیی خەێدە بان گووشت و قاوە

2025-11-15T07:39:46+00:00

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک ئەمریکا باج گومرگیی وەبان زیاتر لە 200 خواردن و نووشەمەنی چەسپان.

‏ئاژانس ئەسۆشیەیتد پرێس بەریتانی بڵاویکرد، ئەرا رووبەڕووبوین  بەرزی نرخ خواردن و نوشەمەنیەیل، دۆناڵد ترەمپ وە رێژەی %10، باج گومرگیی وەبان زیاتر لە 200 جویر خواردن و نووشەمەنی چەسپان لەناویان   قاوە، گووشت، مۆز و پرتەقاڵ.

‏دیاریکرد، یەکیگ لە دروشم و بانگەشەیل ترەمپ ئەرا دووارە بوین وە سەرۆک، چەسپانن باج گومرگیی قورس بویە وەبان خواردن و نووشمەنی جیاوازەیل، تا کەرت ئابوری و کشاوەرزی ئەمریکا زیاتر گەشەوبوود.

