‏ترەمپ باج گومرگیی خەێدە بان گووشت و قاوە

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک ئەمریکا باج گومرگیی وەبان زیاتر لە 200 خواردن و نووشەمەنی چەسپان.

‏ئاژانس ئەسۆشیەیتد پرێس بەریتانی بڵاویکرد، ئەرا رووبەڕووبوین بەرزی نرخ خواردن و نوشەمەنیەیل، دۆناڵد ترەمپ وە رێژەی %10، باج گومرگیی وەبان زیاتر لە 200 جویر خواردن و نووشەمەنی چەسپان لەناویان قاوە، گووشت، مۆز و پرتەقاڵ.

‏دیاریکرد، یەکیگ لە دروشم و بانگەشەیل ترەمپ ئەرا دووارە بوین وە سەرۆک، چەسپانن باج گومرگیی قورس بویە وەبان خواردن و نووشمەنی جیاوازەیل، تا کەرت ئابوری و کشاوەرزی ئەمریکا زیاتر گەشەوبوود.