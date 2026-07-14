ترەمپ ئاگادار کۆنگرێس کەێد وە دووارە دەسکردن وە ئۆپەراسیۆنە سەربازییەیل لەبان ئیران ئەرا وازکردن وەچیگ تا 60 رووژ

شەفەق نیوز - واشنتۆن

ئاژانس "رۆیتەرز"، ئمڕوو سێشەممە، ئاشکرا کرد کە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا ئاگادارکردنیگ فەرمی کل کردگە ئەرا کۆنگرێس کە باس لە دەسکردن وە کارە جەنگییەیل دژ وە ئیران کەێد لە 7 یۆلیۆ/ تەموز، کە پەیامیگە ئیدارەگەی دۊنێد وەچیگ نوو واز کەێد کە ماوەگەی 60 رووژە ئەرا وەکارهاوردن هیز سەربازی لە ناوچەگە بی رەزامەنی کۆنگرێس.

ترەمپ لە پەیامەگە وت: "رێنماییەیل دەرکردمە وە ئی ئۆپەراسیۆن سەربازییە وەپای وەرپرسیاریەتیم ئەرا مقیەتیکردن ئەمریکییەیل و ئاسایش نەتەوەیی ویلایەتە یەکگرتگەیل و بەرژەوەنییەیل سیاسەت دەرەکی".

پەیامەگە هۊردەکاریی رێکارەیل ترەمپ لەخوەی گرد، لەناویان دەرکردن فەرمان وە وسانن تەقەکردن ئەرا ماوەی دوو هەفتە لە 7 ئەپریل/ نیسان، کە دریژەو کریا، و تەقەلایەیل ئیدارەگەی ئەرا رەسین وە چارەسەریگ دیپلۆماسی ئەرا جەنگ.

ویلایەتە یەکگرتگەیل وە هاوکاری وەگەرد ئیسرائیل پەلامارداین ئیران لە 28 فێبریوەری/ شوبات گوزەشتە دەسوەپی کردۊد.

ترەمپ باس یاداشت لەیەکفامستن کرد کە وەگەرد ئیران لە 17 یۆنیۆ/ حوزەیران ئیمزای کردۊد، و وت کە ئیران شکانیەسەی وە پەلامارداین کەشتییەیل بازرگانی لە تەنگەی هورمز، ئەوەگ گاڵی دا تا فەرمانەیل وە وەشانن گورزەیل نوویگ لەبان کۆمار ئیسلامی دەرکەێد.

وەگەرد سەختەوبۊن جەنگ، ترەمپ دۊکە دوشەممە وت کە ویلایەتە یەکگرتگەیل دووارە گەمارۆ لەبان بەندەرەیل ئیرانی چەسپنێد و گەرەنتی ئەوە دەێد کە تەنگەی هورمز واز بمینێد.

دەستوور ئەمریکی دەق لەبان ئەوە دەێد کە تەنیا کۆنگرێس، و نەک سەرۆک، دەسەڵات راگەیانن جەنگ دیرێد. وەگەرد ئەوەیش، فرە جار سەرۆکەیل ئەمریکی ئۊشن کە ماف خوەیانە فەرمان وە جیوەجیکردن ئۆپەراسیۆنە سەربازییەیل کوڵماوە بی رەزامەندی یاسادانەرەیل دەرکەن ئەرا مقیەتیکردن ئاسایش ویلایەتە یەکگرتگەیل.

یاسای دەسەڵاتەیل جەنگ دەق لەبان ئەوە دەێد کە سەرۆک ئاگادار کۆنگرێس بکەێد لە ماوەی 48 سەعات لە دەسکردن هەر کارەیل جەنگییگ، و لەخوەی گرێد کە هەر کاریگ سەربازی بی رەزامەنی کۆنگرێس دەسوەپی بکەێد بایەسە لە ماوەی 60 رووژ کووتایی وەپی بارێد.