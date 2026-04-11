ترەمپ: ئامادەیمن ئەرا جویلەکردن ئەگەر دانوسەنین شکست بارێد

شەفەق نیوز - واشنتۆن

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک ئەمریکا، ئمڕوو شەممە، دووپات کرد کە وڵاتەگەی ئامادەس ئەرا جیوەجیکردن گامەیل جیگر ئەگەر گفتوگۆیەیل دەرئەنجامەیل خوازیاگ وەدەس نارن، وتیش: واشنتۆن چەودیاری رێڕەو دانوسەنین وەڕیەوچگ وەگەرد ئیران کەێد.

ترەمپ لە لێدوانەیلیگ ئەرا کەناڵ "نیوز نەیشن" وت: ئەگەر گفتوگۆیەیل وە خاسی وەڕیەوە نەچن، وەنە دووارە کارەیل رێک خەیمنەو و ئیمە ئامادەیمن ئەرا جویلەکردن.

وتیش: هیچ ویناکردنیگ رووشن نەیرێد لەباوەت ئەوەگ دانوسەنین وەگەرد ئیران ئمڕوو وەرەو کوو چوود، دووپات کرد کە پرس گەشبینی یا نەوینی ئەوەنە گرنگ نییە وەیەکسانی وەگەرد ئامادەیی ئەرا جویلەکردن ئەگەر رێڕەو گفتوگۆکارانەگە شکست بارێد.

وتیش: ویلایەتە یەکگرتگەیل ئامادەس ئەرا جیوەجیکردن رێکارەیل خوازیاگ ئەگەر گفتوگۆیەیل وەرەونواچگنیگ وەرچەو وەدەس نارن.

لە وەختیگ گوزەشتە لە ئمڕوو، وەزارەت دەیشت ئیران، دەسکردن گفتوگۆیەیل لە پایتەخت پاکستانی ئیسلام ئاباد راگەیان، وە دووپاتکردن لەبان خستنەڕوی سەرنجەیل و داواکارییەیلی ئەرا لایەن پاکستانی، لە چوارچیوەی تەقەلایەیل ناوەنگیری ئەرا باسکردن لە چەسپانن وسانن تەقە و کۆنترۆڵکردن بەرزەوبوین گرژییەیل لە ناوچەگە.