ترەمپ ئاشکرای گفتوگۆ جددی وەگەرد ئیران کەێد

شەفەق نيوز- واشینتۆن

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، ئمڕوو یەکشەممە، ئاشکرا کرد کە ئیران وە جددی دانوسەنین وەرد ئەمریکا کەێد.

ترەمپ وتیش: ئومید خوازێد ئیران لەبان چشتیگ پەسەنکریای دانوسەنین بکەێد.

دویەکە شەممەر ترەمپ وت: ئیران وەگەرد ئەمریکاو گفتوگۆ کەێد، وتیش: رووژەیل هاتگ ئاشکرا کەن ئەگەر ری ئەرا رەسین وە لەیەکفامسنن ناوەین دوو لایەن هەس.

لە دیداریگ وەگەرد تووڕ فۆکس نیوز، ترەمپ دیاری کرد کە ئیسرائیل وەگەردمانەو قسیە کەێد، و دوینیمن ئایا توانیمن چشتیگ بکەیمن، یا چەوەڕی بکەیمن ئەوەسا چە رویدەێد، و دەسنشان ئەرا ئەگەر جەنگ کرد ئەگەر ریڕەوی دیبلۆماسی شکست هاورد.

سەرۆک ئەمریکا وە رەخنەگردن لە ئەزموونەیل وەرین وتیش: دویاترین جار دانوسەنین وەردیان کردیمن، تا ناچار بویمن دامەزراوەیل ئەتۆمییان ویران بکەیمن، و نەڕەسیە سەرکەفتن.

یەیش لە وەختیگ تیەێد کە عەلی لاریجانی سکرتێر ئەنجومەن باڵای ئاسایش نەتەوەیی ئیران باس پیشکەفتن وەرەو دانوسەنین ناوەین تەهران و واشنتۆن کرد، هەرچەن هەڕەشەیل ئەمریکا وە کاریگ سەربازی وەردەوامە.

لاریجانی دویەکە شەممە لە پۆستیگ لەبان ئێکس نویسان: وەپیچەوانەی کەشوهەوایەیل دروسکریای لەلایەن میدیایەیل، چوارچیوەی دانوسەنین پەسا وەرەو نوا چوود.