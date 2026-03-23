ترەمپ: ئاشتی وەڕی هاز.. یەیش کەمترین قسەس

سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ، شەوەکی ئمڕوو دووشەممە، لەبان پلاتفۆرم "ترووس سۆشیاڵ" نۊسا: "ئاشتی لە رێ هازەو تێد.. و یە کەمترین قسەس ک بویشیەێد"، یەیش دویای رەدبۊن فرەتر لە 24 سەعات لەو مووڵەتە ک داۊدە ئیران ئەرا وازکردن تەنگەی هورمز.

ترەمپ، شەو یەکشەممە، راگەیان ک ئیران کاول کریەێد ئەگەر تەنگەی هورمز واز نەکەن، و ئەرا کەناڵ 13ی ئیسرائیلی وت: "وڵاتەیل ناتۆ هیچ کاریگ نێکەن و یە مایەی شەرمەزاری گەورەیگە".

وتیش: "ئیمە ئیران وە تەواوی کاول کەیمن ئەگەر تەنگەی هورمز واز نەکەن، چۊن ئەو سزا ک شایستەی خوەیانە لە 47 ساڵ وەرجە یەو وەپیان بڕەسێد".

ترەمپ وەرجە یەیش، لە بڵاوکریاییگ لەبان پلاتفۆرم "ترووس سۆشیاڵ"، شەو شەممە، ئاگاداری دا و وت: "ئەگەر ئیران تەنگەی هورمز وە تەواوی و بی هەڕەشە واز نەکەێد، لە ماوەی 48 سەعات لەی مەوقەو، وەنە ئەوە ئەمریکا پەلامار دامەزراوەیل جیاجیای وزەیان دەێد و کاولیان کەێد، و لە گەورەترەیلەوە دەس وەپی کەیمن".

لە لاییگ ترەک، وەرپرسەیل ئیرانی هەڕەشەی وەڵامدان تونیگ کردن ئەرا هەڕەشەیل سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ ئەرا پەلاماردان دامەزراوەیل وزە، و ئاگاداری دان لە بەسانن تەنگەی هورمز وە "تەواوی" و پەلاماردان بەرژەوەنییەیل ئەمریکا لە ناوچەگە ئەگەر ئی هەڕەشەیلە بخرێدە کار.

لەی باوەتەو، رووژنامەی "وۆڵ ستریت جۆرناڵ" ئەمریکی، راگەیان ک وڵاتەیل کەنداو عەرەبی ئاگاداری دانە کاروەدەسەیل ئەمریکی ک پەلاماردان دامەزراوەیل وزە لە ئیران وەڵامدان تون لە تاران وەدویای خوەیا تێرید، ک یەیش رخدارییگ خەێدە بان دامەزراوەیل وزە و ئاو لەو وڵاتەیلە و رخباری ئەرا ئابووری جیهانی دروس کەێد، وەپەی قسەی وەرپرسەیل ئاگادار لەو کارە.