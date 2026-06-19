ترەمپ: یاداشت لەیەکفامستن وەگەرد ئیران جوير خوەیوەدەسدانیگ بی مەرجە

شەفەق نیوز - واشنتۆن

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکی، ئمڕوو جمعە، دیاری کرد کە وڵاتەگەی تۊینست وە سەربازی شکست وە ئیران بارێد لە ماوەی ئەو جەنگە کە ئەرا زیاتر لە 100 رووژ لە ناوچەگە کیشا، و واژووکردن یاداشت لەیەکفامستن وەگەرد تاران وە "خوەیوەدەسدانیگ بی مەرج" وەسف کرد.

ماڵپەڕ "ئەکسیۆس" لە زوان ترەمپ وت: دانوسەنەیل وەگەرد ئیران ئامانج لەلی ئەوەسە جەنگەگە ئاڵشت نەوود ئەرا سستییگ ئابووری جەهانی، یەیش دۊای ئاڵووزییەیل لە گەروو هورمز، و پەکخستن زنجیرەیل دابینکردن وزە لەی رێڕەو ستراتیژییە لە دریژایی ماوەی ململانێەگە.