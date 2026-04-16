‏ترمپ: گفتوگویەیل ئیسرائیل و لوبنان ئمڕوو دەس وە پێ کەن دوای بڕیان ٣٤ ساڵ

2026-04-16T08:36:13+00:00

‏شەفەق نیوز - واشنتۆن

‏دۆناڵد ترمپ، سەرۆک کۆمار ئەمریکا، ئاشکرایکرد،  ئمڕوو پەنجشەممە، گفتوگویەیل لە ناوەین ئیسرائیل و لوبنان وەرێوە چوود، و یەیش گامیگە ئەرا کەمەوکردن گرژییەیل.

‏ترمپ لە پۆستیگ لە بان پلاتفۆرم "ترووس سۆشیاڵ" وت: ئی گفتوگوە ئمڕوو پەنجشەممە، ئەنجام درێد، و دووپاتکرد "هەوڵ دەیمن مەجالیگ ئەرا هەناسە کیشان لە ناوەین ئیسرائیل و لوبنان پەیا بکەیمن".

‏ وتیش: "وەخت فرەیگە سەرکردەیل هەردوو لا قسە نەکردنە، نزیکەی 34 ساڵە. و یەیش سوو (پەنجشەممە) رویدەێد".

‏چەن سەرچەوەیگ باس لەوە کەن  ڕێککەفتنیگ ئەرا بڕیان تەقە لە ناوەین ئیسرائیل و لوبنان نزیکە، یەیش دویای چەن هەفتەیگ لە پەلامارەیل دوولایەنە لە ناوەین سوپای ئیسرائیل و حزبوڵا.

‏وەرپرسێگ باڵای ئەمریکی ئاشکرایکرد  ترمپ وە خوەشحاڵییەو پێشوازی لە کووتایی هاتن وەو "کارەیل دوژمنکارانە" لە لوبنان کەێد، و یەیش جویر بەشیگ لە رێککەفتن ئاشتی  وەگەرد ئیسرائیل.

‏ڕاپۆرتە عیبرییەیل ئویشن  وسانن تەقە ئەگەری هەس دوای ئەوە دەس وەپێ بکەێد کە هێزەیل ئیسرائیل کۆنتڕۆڵ شار "بنت جبیل" لە باشوور لوبنان تەواو بکەن، و دیاریکردن ماوەی وسیان تەقە لە لوبنان بەسیاسە وە ماوەی ئەو ئاگربەسە کە لە ناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیرانە.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon