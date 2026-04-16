ترمپ: گفتوگویەیل ئیسرائیل و لوبنان ئمڕوو دەس وە پێ کەن دوای بڕیان ٣٤ ساڵ
شەفەق نیوز - واشنتۆن
دۆناڵد ترمپ، سەرۆک کۆمار ئەمریکا، ئاشکرایکرد، ئمڕوو پەنجشەممە، گفتوگویەیل لە ناوەین ئیسرائیل و لوبنان وەرێوە چوود، و یەیش گامیگە ئەرا کەمەوکردن گرژییەیل.
ترمپ لە پۆستیگ لە بان پلاتفۆرم "ترووس سۆشیاڵ" وت: ئی گفتوگوە ئمڕوو پەنجشەممە، ئەنجام درێد، و دووپاتکرد "هەوڵ دەیمن مەجالیگ ئەرا هەناسە کیشان لە ناوەین ئیسرائیل و لوبنان پەیا بکەیمن".
وتیش: "وەخت فرەیگە سەرکردەیل هەردوو لا قسە نەکردنە، نزیکەی 34 ساڵە. و یەیش سوو (پەنجشەممە) رویدەێد".
چەن سەرچەوەیگ باس لەوە کەن ڕێککەفتنیگ ئەرا بڕیان تەقە لە ناوەین ئیسرائیل و لوبنان نزیکە، یەیش دویای چەن هەفتەیگ لە پەلامارەیل دوولایەنە لە ناوەین سوپای ئیسرائیل و حزبوڵا.
وەرپرسێگ باڵای ئەمریکی ئاشکرایکرد ترمپ وە خوەشحاڵییەو پێشوازی لە کووتایی هاتن وەو "کارەیل دوژمنکارانە" لە لوبنان کەێد، و یەیش جویر بەشیگ لە رێککەفتن ئاشتی وەگەرد ئیسرائیل.
ڕاپۆرتە عیبرییەیل ئویشن وسانن تەقە ئەگەری هەس دوای ئەوە دەس وەپێ بکەێد کە هێزەیل ئیسرائیل کۆنتڕۆڵ شار "بنت جبیل" لە باشوور لوبنان تەواو بکەن، و دیاریکردن ماوەی وسیان تەقە لە لوبنان بەسیاسە وە ماوەی ئەو ئاگربەسە کە لە ناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیرانە.