ترمب: ئیران گشت چشتیگ لە دەس دا و لە ماوەی دوو یا سێ هەفتەی تر وەجیی هیلیمن
شەفەق نیوز - واشنتۆن
دۆناڵد ترمب سەرۆک ئەمریکا، شەفەق ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان ئیران "گشت چشتیگ لە دەس داگە" و تەقەلا دەێد رێککەفتنیگ واژوو بکەێد، وتیش دەزگایل راگەیاندن تیشک نیەخەنە بان ئی بابەتە، و دووپات کرد کە وڵاتە یەکگرتگەییل ئەمریکا زیاتر لە دوو یا سێ هەفتەی تر لە ئیران نیمینێد.
ترمب لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی هاوبەش وەگەرد مارکۆ رووبیۆ وەزیر دەرەو، کە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردگە وت: "ئیران گشت چشتیگ لە دەس دا و پەیوەنی وەگەرد ئیمە کەن ئەرا رێککەفتن، بەڵام دەزگایل راگەیاندن باس یە نیەکەن".
وتیش: "تەنیا ئامانجیگ کە لە ئیران دبرم، نەووین چەک ئەتۆمی بوی"، و وتیشی: "دویای وەدیهاتن ئامانجەگەمان، لە ماوەی دوو تا سێ هەفتەی تر لە ئیران کیشنەو، و پێویست نییە لەو وڵاتە بمینین".
لە لای خوەیەوە، رووبیۆ دیارکرد ئامانج لە جەنگ وەگەرد ئیران، لەناوبردن کۆگایل مووشەکی ئیرانە.