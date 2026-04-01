‏ترمب: ئیران گشت چشتیگ لە دەس دا و لە ماوەی دوو یا سێ هەفتەی تر وەجیی هیلیمن

‏شەفەق نیوز - واشنتۆن

‏دۆناڵد ترمب سەرۆک ئەمریکا، شەفەق ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان ئیران "گشت چشتیگ لە دەس داگە" و تەقەلا دەێد رێککەفتنیگ واژوو بکەێد، وتیش دەزگایل راگەیاندن تیشک نیەخەنە بان ئی بابەتە، و دووپات کرد کە وڵاتە یەکگرتگەییل ئەمریکا زیاتر لە دوو یا سێ هەفتەی تر لە ئیران نیمینێد.

‏ترمب لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی هاوبەش وەگەرد مارکۆ رووبیۆ وەزیر دەرەو، کە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردگە وت: "ئیران گشت چشتیگ لە دەس دا و پەیوەنی وەگەرد ئیمە کەن ئەرا رێککەفتن، بەڵام دەزگایل راگەیاندن باس یە نیەکەن".

‏وتیش: "تەنیا ئامانجیگ کە لە ئیران دبرم، نەووین چەک ئەتۆمی بوی"، و وتیشی: "دویای وەدیهاتن ئامانجەگەمان، لە ماوەی دوو تا سێ هەفتەی تر لە ئیران کیشنەو، و پێویست نییە لەو وڵاتە بمینین".

‏لە لای خوەیەوە، رووبیۆ دیارکرد ئامانج لە جەنگ وەگەرد ئیران، لەناوبردن کۆگایل مووشەکی ئیرانە.

