‏ترامپ: گفتوگوو وەگەرد ئیران هویچ بایەخیگ نەێرد و کەسیگ نیەمینێد بوشێد "ئیمە خوەمان دەیمنە دەسەو"

2026-03-08T05:53:09+00:00

‏شەفەق نیوز - واشنتۆن

‏دۆناڵد ترامپ، سەرۆک ئەمریکا راگەیان  هویچ خواستیگ ئەرا گفتوگوو وەگەرد ئیران نەێرد، و دیاریکرد هاتێ  جەنگ وەگەرد ئیران کۆتایی نەیاشتوود  تا  وەختیگ  ئی وڵاتە خاوەن سوپایگ کارا بوود یا هویچ سەرکردایەتییگ لە دەسەڵات نەمینێد.

‏ترامپ لە قسەیلی ئەرا رروژنامەنویسەیل لە ناو فڕۆکەی سەرۆکایەتی ئەمریکا وت: پەلامارە ئاسمانییەیل هاتێ گفتوگوو بکەنە چشتیگ بێ وەلیفەت، ئەگەر گشت سەرکردەیل ئیران بکشیەن و سوپای ئیرانیش لەناو بچوود.

‏ترامپ وتیش: "لە قۆناغیگ، لێوا بڕوا نیەکەم کەسیگ بمینێد ک بوشێد 'ئیمە خوەمان دەیمنە دەسەو".

