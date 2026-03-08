ترامپ: گفتوگوو وەگەرد ئیران هویچ بایەخیگ نەێرد و کەسیگ نیەمینێد بوشێد "ئیمە خوەمان دەیمنە دەسەو"
شەفەق نیوز - واشنتۆن
دۆناڵد ترامپ، سەرۆک ئەمریکا راگەیان هویچ خواستیگ ئەرا گفتوگوو وەگەرد ئیران نەێرد، و دیاریکرد هاتێ جەنگ وەگەرد ئیران کۆتایی نەیاشتوود تا وەختیگ ئی وڵاتە خاوەن سوپایگ کارا بوود یا هویچ سەرکردایەتییگ لە دەسەڵات نەمینێد.
ترامپ لە قسەیلی ئەرا رروژنامەنویسەیل لە ناو فڕۆکەی سەرۆکایەتی ئەمریکا وت: پەلامارە ئاسمانییەیل هاتێ گفتوگوو بکەنە چشتیگ بێ وەلیفەت، ئەگەر گشت سەرکردەیل ئیران بکشیەن و سوپای ئیرانیش لەناو بچوود.
ترامپ وتیش: "لە قۆناغیگ، لێوا بڕوا نیەکەم کەسیگ بمینێد ک بوشێد 'ئیمە خوەمان دەیمنە دەسەو".