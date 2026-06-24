ترامپ داوا لە کۆمپانیا گەورەیل نەفت کەێد نرخ سزەمەنی کەمەوبکەن
شەفەق نیوز - واشنتۆن
سەرۆک ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا، دۆناڵد ترامپ، ئمڕوو چوارشەممە، داوا لە کۆمپانیا گەورەیل نەفت لە وڵاتەگەی کرد نرخ بەنزین کەمەو بکەن، و داوای زویکردن لە داوەزانن نرخەیل کرد، ئەوەیش وەگەرد ئەو ئاسانکارییە لۆجستییە تازەیلە ک لە گەرووی هورمز روی دایە.
نرخ سزەمەنی لە بازاڕ ئەمریکا لە ماوەی چوار مانگ گوزەشتە وەردەوام بەرزەو بوی، ئەوەیش وە مدوو کرژی سیاسی لە ناوچەی خوەرهەڵات ناوەڕاس زیاتر بوی و کاریگەری لەبان زنجیرەیل دابینکردن داشت.
لە ئاست گەپیگ گوشار سیاسی، ترامپ راگەیان ڕاسپاردە داگە ئەرا وەزارەت داد ئەمریکا تا لێکۆڵینەوەی فرەتر لەو کۆمپانیایەیل نەفتە بکەن کە لە کەمکردن نرخ فروشتن لە بازاڕەیل و دووپات کرد هەوەجەس ئەو نیشانەیل داوەزیان نەفت خام لە ئاست جیهان زویرتر لەوەی ئیسە بڕەسێدە دەس وەکاربەرەیل ناوخۆیی.