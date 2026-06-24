‏ترامپ داوا لە کۆمپانیا گەورەیل نەفت کەێد نرخ سزەمەنی کەمەوبکەن

‏ترامپ داوا لە کۆمپانیا گەورەیل نەفت کەێد نرخ سزەمەنی کەمەوبکەن
2026-06-24T08:40:25+00:00

شەفەق نیوز - واشنتۆن

‏سەرۆک ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا، دۆناڵد ترامپ، ئمڕوو چوارشەممە، داوا لە کۆمپانیا گەورەیل نەفت لە وڵاتەگەی کرد نرخ بەنزین کەمەو بکەن، و داوای زویکردن لە داوەزانن نرخەیل کرد، ئەوەیش وەگەرد ئەو ئاسانکارییە لۆجستییە تازەیلە ک لە گەرووی هورمز روی دایە.

‏نرخ سزەمەنی لە بازاڕ ئەمریکا لە ماوەی چوار مانگ گوزەشتە وەردەوام بەرزەو بوی، ئەوەیش وە مدوو کرژی سیاسی لە ناوچەی خوەرهەڵات ناوەڕاس زیاتر بوی و کاریگەری لەبان زنجیرەیل دابینکردن  داشت.

‏لە ئاست گەپیگ  گوشار سیاسی، ترامپ راگەیان  ڕاسپاردە داگە ئەرا وەزارەت داد ئەمریکا تا لێکۆڵینەوەی فرەتر لەو کۆمپانیایەیل نەفتە بکەن کە لە کەمکردن نرخ فروشتن لە بازاڕەیل و دووپات کرد هەوەجەس ئەو نیشانەیل داوەزیان نەفت خام لە ئاست جیهان زویرتر  لەوەی ئیسە بڕەسێدە دەس وەکاربەرەیل ناوخۆیی.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon