‏ترامپ داوا لە کۆمپانیا گەورەیل نەفت کەێد نرخ سزەمەنی کەمەوبکەن

شەفەق نیوز - واشنتۆن

‏سەرۆک ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا، دۆناڵد ترامپ، ئمڕوو چوارشەممە، داوا لە کۆمپانیا گەورەیل نەفت لە وڵاتەگەی کرد نرخ بەنزین کەمەو بکەن، و داوای زویکردن لە داوەزانن نرخەیل کرد، ئەوەیش وەگەرد ئەو ئاسانکارییە لۆجستییە تازەیلە ک لە گەرووی هورمز روی دایە.

‏نرخ سزەمەنی لە بازاڕ ئەمریکا لە ماوەی چوار مانگ گوزەشتە وەردەوام بەرزەو بوی، ئەوەیش وە مدوو کرژی سیاسی لە ناوچەی خوەرهەڵات ناوەڕاس زیاتر بوی و کاریگەری لەبان زنجیرەیل دابینکردن داشت.

‏لە ئاست گەپیگ گوشار سیاسی، ترامپ راگەیان ڕاسپاردە داگە ئەرا وەزارەت داد ئەمریکا تا لێکۆڵینەوەی فرەتر لەو کۆمپانیایەیل نەفتە بکەن کە لە کەمکردن نرخ فروشتن لە بازاڕەیل و دووپات کرد هەوەجەس ئەو نیشانەیل داوەزیان نەفت خام لە ئاست جیهان زویرتر لەوەی ئیسە بڕەسێدە دەس وەکاربەرەیل ناوخۆیی.

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