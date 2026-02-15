‏تایوان: چین هەڕەشەی راستەقینەس وەبان ئاسایش

‏شەفەق نیوز ــ وەدویاچگن

‏وەزیر دەرەوەی تایوان، لین چیا لونج، ئمڕوو یەکشەممە، لەجواو لێدوانەگەی وەزیر دەرەوەی چین لە کۆنفرانس ئاسایش میونشن راگەیان چین هەڕەشەی راستەقینەس وەبان ئاسایش و وە دوو روی توومەتباریکرد لەوەگ بانگەشەی پشتگیریکردن لە پرەنسیپەیل نەتەوە یەکگرتگەیل ئەرا ئاشتی کەێد.

‏چین، تایوان (کە خاوەن سیستمیگ دیموکراتییە) وە بەشیگ لە خاک خوەی دانەێد، باوجی حکومەت تایوان ئێ نووڕینە رەدکەێد دووپاتکەێد تەنیا گەل تایوان خوەیان ماف بڕیاردان لەبان ئایندەی وڵاتەگەیان دیرن.

‏ دویەکە شەممە، وانگ یی، وەزیر دەرەوەی چین، لە میانەی وتارەگەی لە کۆنفرانس ساڵانەی ئاسایش میونشن، هۆشداری دا لەوەگ بڕیگ وڵات "تەقەلا دەن تایوان لە چین جیاوەبکەن"، و ژاپۆن وە وەرپرسیار لە کرژیەیل پەیوەست وە دوورگەگە زانست و دووپاتکرد لە گرنگی پابەندبوین وە پەیماننامەی نەتەوە یەکگرتگەیل.