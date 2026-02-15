تایوان: چین هەڕەشەی راستەقینەس وەبان ئاسایش
شەفەق نیوز ــ وەدویاچگن
وەزیر دەرەوەی تایوان، لین چیا لونج، ئمڕوو یەکشەممە، لەجواو لێدوانەگەی وەزیر دەرەوەی چین لە کۆنفرانس ئاسایش میونشن راگەیان چین هەڕەشەی راستەقینەس وەبان ئاسایش و وە دوو روی توومەتباریکرد لەوەگ بانگەشەی پشتگیریکردن لە پرەنسیپەیل نەتەوە یەکگرتگەیل ئەرا ئاشتی کەێد.
چین، تایوان (کە خاوەن سیستمیگ دیموکراتییە) وە بەشیگ لە خاک خوەی دانەێد، باوجی حکومەت تایوان ئێ نووڕینە رەدکەێد دووپاتکەێد تەنیا گەل تایوان خوەیان ماف بڕیاردان لەبان ئایندەی وڵاتەگەیان دیرن.
دویەکە شەممە، وانگ یی، وەزیر دەرەوەی چین، لە میانەی وتارەگەی لە کۆنفرانس ساڵانەی ئاسایش میونشن، هۆشداری دا لەوەگ بڕیگ وڵات "تەقەلا دەن تایوان لە چین جیاوەبکەن"، و ژاپۆن وە وەرپرسیار لە کرژیەیل پەیوەست وە دوورگەگە زانست و دووپاتکرد لە گرنگی پابەندبوین وە پەیماننامەی نەتەوە یەکگرتگەیل.