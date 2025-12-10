‏تایلەند دەسکەێدە ئۆپراسیۆن سەربازی فراوانیگ لە نزیک سنووری وەرد کەمبودیا

شەفق نيوز- بانکوک

‏فەرماندەیی هێزەیل وەرگیری نوور تایلەند، ئمڕوو چوارشەممە، دەسوەپیکردن ئۆپراسیۆن فراوانیگ وەناو "ترات پراب پووراباک" راگەیان، کە لەناوی هێز دەریایی و ئاسمانی بڵاوکردیەوە مدوو زیایبوین ململانی وەرد کەمبودیا.

‏فەرماندەیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان ​"لە 10ی (کانوونی یەکەم ئێ مانگە)، هێز دەریایی شاهانەی تایلەند دەسەڵات فراوانتریگ وەرگرد لە کەرت خوەی وە مدوو زیایبوین رویوەرویبوینەیل سەربازی وەرد کەمبودیا".

‏لە بەیاننامەگە هاتییە: "کەشتی جەنگی (TTMS Thepha) لە ناوچەی ئۆپەراسیۆنەیل جیگیرکریانە ئەرک وەجیهاوردن گڕخواردن چەودێری 24 ساعەتە وەپیان دریاس".

‏ گشت ئەندامەیل تیم کەشتییەگە خریانەسە ئامادەباشی جەنگی تەواو، و چەکەیل وە تەواوی ئامادەن ئەرا وەکارهاوردن دەسوەجی لە هەر رویداویگ.

‏هێز دەریایی تایلەندیش هووشداری وە راوچیە تایلەندیەیل دا کە لە نزیک بە سنوور دەریای وەرد کامبۆدیا گەشت نەکەن.