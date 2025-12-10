تایلەند دەسکەێدە ئۆپراسیۆن سەربازی فراوانیگ لە نزیک سنووری وەرد کەمبودیا
شەفق نيوز- بانکوک
فەرماندەیی هێزەیل وەرگیری نوور تایلەند، ئمڕوو چوارشەممە، دەسوەپیکردن ئۆپراسیۆن فراوانیگ وەناو "ترات پراب پووراباک" راگەیان، کە لەناوی هێز دەریایی و ئاسمانی بڵاوکردیەوە مدوو زیایبوین ململانی وەرد کەمبودیا.
فەرماندەیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "لە 10ی (کانوونی یەکەم ئێ مانگە)، هێز دەریایی شاهانەی تایلەند دەسەڵات فراوانتریگ وەرگرد لە کەرت خوەی وە مدوو زیایبوین رویوەرویبوینەیل سەربازی وەرد کەمبودیا".
لە بەیاننامەگە هاتییە: "کەشتی جەنگی (TTMS Thepha) لە ناوچەی ئۆپەراسیۆنەیل جیگیرکریانە ئەرک وەجیهاوردن گڕخواردن چەودێری 24 ساعەتە وەپیان دریاس".
گشت ئەندامەیل تیم کەشتییەگە خریانەسە ئامادەباشی جەنگی تەواو، و چەکەیل وە تەواوی ئامادەن ئەرا وەکارهاوردن دەسوەجی لە هەر رویداویگ.
هێز دەریایی تایلەندیش هووشداری وە راوچیە تایلەندیەیل دا کە لە نزیک بە سنوور دەریای وەرد کامبۆدیا گەشت نەکەن.