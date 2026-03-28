تایلاند رەسینی وە رێککەفتن وەگەرد ئیران ئەرا رەدبوین کەشتییە نەفتهەڵگرەیلی لە گەروو هورمزەو راگەینێد

حکومەت تایلاند، ئمڕوو جمعە، ئاشکرا کرد کە رێککەفتنێگ فەرمی وەگەرد تاران توومار کردگە، تا ری بیریەید وە کەشتییە نەفتهەڵگرەیلی بی کێشە لە گەروو هورمزەو رەد بوون.

وەپەی راپۆرتەیل، تایلاند نێگەرانی خوەی نیشان داۊد لە وسیان زنجیرەی دابینکردن وزە، بەڵام دویای دانوسەنین و قسەکردن وەگەرد وەرپرسەیل ئیرانی، تاران پەیمان داگە کە ری بیوەییگ ئەرا کەشتییەیل تایلاند واز بکەێد.

ئی رێککەفتنە لە وەختیگ تیەێد کە ئیران فرەی دەرەیل گەروو هورمز بەسیە و تەنیا ڕی ئەرا ئەو وڵاتەیلە واز کەێد ک وەگەردی رێککەفتن واژوو کەن، تا ئاسایش وزەی وڵاتەیان تویش رخباری ناێد.