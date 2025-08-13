تایبەت.. پاريس ئامادەکاری کەێد ئەرا دیداریگ ناوەین ماکرۆن و مەزڵوم عەبدی

شەفەق نيوز- دیمەشق/پاريس

سەرچەوەیگ دیبلۆماسی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا کە پاریس پایتەخت فەرەنسا ئامادەکاری سەرتایی وەخوەی دوینێد ئەرا ئەنجامدان دیداریگ ناوەین ئیمانۆئێل ماکرۆن سەرۆک فەرەنسا و مەزڵوم عەبدی فەرماندەی هیزەیل هەسەدە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: هیمان کار لە ئامادەکردن سەرەتایی کریەێد و تا ئیسە مەوقەی دیدارەگە دیاری نەکریاس.

یەیش دویای ئەوە تیەێد کە سەرچەوەیل ئاگادار لە 24 تەمووز گوزەشتە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکرا کردن کە گردەوبوینیگ بڕیار بوی لە پاریس ئەنجام بیریەێد ناوەین شاندیگ لە حکومەت سوریا و فەرماندەی هیزەیل هەسەدە، لەوەر فراوانبوین ناکۆکی ناوەین ئەو دوو لایەنە خریا دویا.

تەکبیر بوی لەو گردەوبوینە هەرلە مەزڵوم عەبدی و ئەسعەد شەیبانی وەزیر دەیشت سوریا وەکلرۆ شاند هەردوگ لایەن وە ئامادەبوین تۆم باراک کلکریای ئەمریکا ئەرا سوریا و وەرپرسەیلیگ فەرەنسی وە چەودیاریکردن ئیمانۆئێل ماکرۆن سەرۆک فەرەنسا وەڕیەو بچیاد، وەرجە ئەوەک بخریەێدە دویا.