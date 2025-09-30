تاڵیبان خزمەتگوزاریەیل پەیوەنیکردن لە ئەفغانستان پەکخەێد

شەفەق نیوز ـ کابوڵ

دەسڵاتدارەیل تاڵیبان لە ئەفغانستان، پەیوەنیەیل فایبەر ئۆپتیک لە سەرانسەری وڵاتەگە پەکخسن تا وەخت نادیاریگ.

سەرچەوەیگ حکومی وە ئاژانس فرانس پرێس راگەیان، "هویچ ئامرازیگ یا سیستەم ترەک پەیوەنیکردن نییە و کەرت بانکی و گومرگ و گشت چشتیگ لە سەرانسەر وڵات کاریگەریی وەبانیان بوود".

رێکخریاگ نێتبلۆکس ئەرا چەودێری ئینتەرنێت و ئاسایش ئەلیکترۆنی راگەیان، "کە ئیرنگە بڕ پەیوەندییە نیشتمانییەیل لە ئەفغانستان لە سەدا یەک کەمترە، یەیش هیشتیە وە تەواوی پەکیبخرێد".

نێتبلۆکس وە ئاژانس فرانس پرێس وت، "بڕانن ئینتەرنێت فایبەر ئۆپتیک بوودە مدوو وسانن خزمەتگوزاریەیل مۆبایل و تەلەفۆن وەگشتی".