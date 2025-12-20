تايوان.. کەفتن کوشیان و زەخمداری وە پەلاماریگ وە بومب دویکەڵ و چەقوو

2025-12-20T08:06:33+00:00

شەفق نيوز- تایوان 

شۆ جۆنگ تای سەرۆک وەزیرەیل تایوان، کوشیان سێ کەس و زەخمداری پەنج کەس ترەک راگەیان، لە دویای پەلاماریگ وە بومب دویکەڵ و چەقووکیشان لە تایبیه.

دیاری کرد کە کابرایگ بومب دویکەڵ لە ویستگەی قەتار سەرەکی لە شارەگە وەشانیە، ئیجا وەرەو ویستگەی میترو چگە کە نزیکە لە بازاڕیگ و پەلامار مەردم وە چەقوو داگە، وەگورەی ئاژانس رۆیتەرز.

 دووپات کرد کە پولیس کەفتیەسە شوین تاوانکارەگە و لەبان بینایگ کەفتیەسە خوارەو و مردگە.

لە قسەیلی ئەرا رووژنامەنویسەیل وتیش: تاوانکارەگە بیست تاوانی دیرێد، و ئەوەسا لێکولینەوە لە پەیوەندیەیلی کەیمن ئەرا فامستن و رەسین وە بندروس و مدووەیل ئەو پەلامارە.

 

