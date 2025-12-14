تايلاند قەیەغەی هامشوو لە پارێزگای "تڕات" راگەینێد وە مدوو وەردەوامی جەنگ وەرد کەمبۆدیا
شفق نيوز - بانكۆک
تايلاند ئمڕوو یەکشەممە (14ـی کانوون یەکەم 2025)، قەیەغەی هامشوو لە پارێزگای تڕات (Trat) لە باشوور خوەرهەڵات وڵات ڕاگەیان، لە وەختیگ کە جەنگ و وەرد کەمبۆدیا فراوانتر بویە و رەسیەسە ناوچە کەناراوییەیل سەر سنوورە جیناکۆکەیل.
ئێ ڕاگەیاننە تەنیا دویای دوو رووژ تێد لەوە کە دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک ئەمریکا، راگەیان هەردوگ لایەن رێککەفتنە لەبان وسانن جەنگ.
لەدویای کوشیان سەربازیگ کەمبۆدی لە مانگ ئایار/ مایۆ، هەردوگ وڵات چەن جاریگ چەک لەیەکتری هەڵگردنە، یەیش بویە مدوو نووەوبوین جەنگ کە سەدان هەزار کەس لە هەردووگ سنوورەگە ئاوارەبوین.
لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی لە بانکۆک، ئەدمیرال سۆراسانت کۆنگسیری، قسەکەر وەزارەت وەرگریی تايلاند، ڕایگەیان: "وە شێوەیگ گشتی، تەقەکردن وەردەوامن لە دویەکە شەممە، مەوقەی کەمبۆدیا دووارە دووپاتکرد لەبان ئاگربەست."
وتیش: "تايلاند دەری وازە ئەرا چارەسەر دیپلۆماسی، بەڵام هەوەجە کەێد کەمبۆدیا سەرەتا کردەوە شەڕانیەیلی بوسنێد وەرجە ئەوەگ دانوسەنین بکەیمن".
قەیەغکە هاتوچوگە کە تایلەند چەسپانیەسێ پەنج ناوچە لە پارێزگای تڕات گرێدەو کە هاوسنوورە وەرد پارێزگای کۆه کۆنگ و ناوچەیل کۆه کۆنگ و کۆه چانگ و کۆه کوود کە ناوچەی گەشتیارین، لە بڕیارەگە وەدەرەن.
سوپاگە لە گوزەشتە قەیەغەی ھاتوچوی لە پارێزگای ساکیو لە خوەرهەڵات وڵات چەسپان، کە تا ئیرنگەش وەردەوامە.