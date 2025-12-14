‏‏تايلاند قەیەغەی هامشوو لە پارێزگای "تڕات" راگەینێد وە مدوو وەردەوامی جەنگ وەرد کەمبۆدیا

‏شفق نيوز - بانكۆک

‏تايلاند ئمڕوو یەکشەممە (14ـی کانوون یەکەم 2025)، قەیەغەی هامشوو لە پارێزگای تڕات (Trat) لە باشوور خوەرهەڵات وڵات ڕاگەیان، لە وەختیگ کە جەنگ و وەرد کەمبۆدیا فراوانتر بویە و رەسیەسە ناوچە کەناراوییەیل سەر سنوورە جیناکۆکەیل.

ئێ ڕاگەیاننە تەنیا دویای دوو رووژ تێد لەوە کە دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک ئەمریکا، راگەیان هەردوگ لایەن رێککەفتنە لەبان وسانن جەنگ.

‏لەدویای کوشیان سەربازیگ کەمبۆدی لە مانگ ئایار/ مایۆ، هەردوگ وڵات چەن جاریگ چەک لەیەکتری هەڵگردنە، یەیش بویە مدوو نووەوبوین جەنگ کە سەدان هەزار کەس لە هەردووگ سنوورەگە ئاوارەبوین.

‏لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی لە بانکۆک، ئەدمیرال سۆراسانت کۆنگسیری، قسەکەر وەزارەت وەرگریی تايلاند، ڕایگەیان: "وە شێوەیگ گشتی، تەقەکردن وەردەوامن لە دویەکە شەممە، مەوقەی کەمبۆدیا دووارە دووپاتکرد لەبان ئاگربەست."

‏وتیش: "تايلاند دەری وازە ئەرا چارەسەر دیپلۆماسی، بەڵام هەوەجە کەێد کەمبۆدیا سەرەتا کردەوە شەڕانیەیلی بوسنێد وەرجە ئەوەگ دانوسەنین بکەیمن".

‏ قەیەغکە هاتوچوگە کە تایلەند چەسپانیەسێ پەنج ناوچە لە پارێزگای تڕات گرێدەو کە هاوسنوورە وەرد پارێزگای کۆه کۆنگ و ناوچەیل کۆه کۆنگ و کۆه چانگ و کۆه کوود کە ناوچەی گەشتیارین، لە بڕیارەگە وەدەرەن.

‏ سوپاگە لە گوزەشتە قەیەغەی ھاتوچوی لە پارێزگای ساکیو لە خوەرهەڵات وڵات چەسپان، کە تا ئیرنگەش وەردەوامە.

