ئیتالیا.. خنکیان 20 کووچبەر و مینەکردن بیسەروشوینەیل وەردەوامە

شەفەق نیوز ــ رۆما

ئاژانس کاروبار کووچبەرەیل سەر وە وڵاتە یەکگرتگەیل، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە خنکیان وەلای کەم 20 کووچبەر وە پلیان بەلەمگەیان لە کناراو دورگەی لامبيدوسا لە ئیتالیا.

ئاژانسەگە ئاشکرایکرد، بەلەمەگە نزیکەی 100 کووچبەر وەبانی بوین، و تا ئیسە 12 کەسیش بی سەروشوینن.

دسڵاتدارەیل ئیتالیا تەرم بیس کووچبەر دراوردنە و وەردەوامن لە مینەکردن و باوجی 12 تا 17 کەس زینگن.

قسەکەر ئاژانسەگە، فلیبو ئەونجارۆ، وت؛ 60 پەنابەر ئەرا یەکیگ بنکەیل لامبيدوسا بریان.

وەپای قسەی کووچبەرەیل، بەلەمەگە نزیکەی 92 تا 97 کووچبەر هڵگردیە هنای لە لیباوە دەرچگە.