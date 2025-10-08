تاسانن دویەتیگ کاریگەر کۆریایی وەدەس کابرایگ وەناو "پشی سییە"

شەفەق نيوز- سۆل

پولیس کۆریای باشوور، تەرم دویەتیگ خاوەن کاریگەری وەناو یۆن جی ئاه لە هاماری کویەیگ لە کەرت مۆگۆ لە ناوچەی نۆرت جولا پەیا کرد، دویای چەن رووژیگ لە دویاترین پەخشی لەبان تیک تۆک.

رووژنامەیل کۆریایی وتن: شوین تاسانن لەقەی لەشیەو بویە، و لە لێکۆڵینەوە ئاشکرا بویە کە دزیای نزیکەی نیم ساعەت لە تەواوبوین پەخش زنیی لە دوورگەی یۆنگجۆنگ لە ئینشون کوشیاس، کە ئەو شوینە وە نزیکەی سێ ساعەت لەو شوینەو دویرە کە لەناوی پەیا کریاس.

دەسەڵاتەیل گومان لە پیاییگ وەناو چوی کردن، کە تەمەنی هاناو پەنجایەیل.

چوی وەنازناو "پشی سییە" لەبان سۆشیال میدیا ناسیاس، و پویل فرەیگ لە پەخشەیل زنی خەرج کردیاد، و دویای ئەوە دەرکەفت کە پویل فرەیگ قەرزارە، و کەس وەبان ماڵەگەی نریاس.

يون جی ئاهر لەناو تەمەن بیس ساڵان، ژیانی لە 300 فولەر دیرێد لەبان تیک تۆک، بڕیار دا واز لە پەیوەندی پیشەیی وەرد چوی بارێد، لەوەر رەفتارەیلی.

راپۆرت پزشک دادوەری نشان دا کە لەوەر تاسیان و زوورهاوردن لەبان ملی مردگە.

چوی لە وەختیگ نزیک لە گومابوین دویەتەگە، کەسەیلیگ دینەسەی کیفیگ وەدەسیەو بویە و روی وەرەو کویە کردگە، و لەناو ریەگە 8 گلە وسیاس تا گومان دویرەو بخەێد.

وەگورەی رووژنامەیل کۆریایی، لە سەرتا چوی نەچگە ژیر تاوانەگەی، وەلێ دویای ئەوە ئاشکرای تاوانەگەی کرد هەناێ تەرمەگە پەیا کریا.