تاران وەرپرسیاریەتی خەێدە مل واشنتۆن لە خراوتربوین رەوشەیل ناوچەگە و هوشداری دەێد لە لیکەفتەیل دەسوەسەرکردن کەشتی تۆسکا

شەفەق نیوز - تاران

وەزارەت دەیشت ئیران، ئمڕوو سێشەممە، شەرمەزار ئەو پەلامارە کرد کە سوپای ئەمریکی کردیەسە بان کەشتی "تۆسکا" و دەسوەسەرکردن ستافەگەی جویر بارمتە لە گەروو هورمز، و ئەو ئۆپراسیۆنە وە چەتەیی دەریایی و کاریگ تیرۆریستی و پێشێلکردن وسانن تەقە باس کرد.

وەزارەت دەیشت لە بەیاننامەیگ هوشداری دا لە لیکەفتە سەختەیل ئەرا دەسوەسەرکردن "تۆسکا"، و دووپات کرد لە گرنگی ئازادکردن کەشتییەگە و ئەندامەیل ستافەگەی و خیزانەیلیان.

بەیاننامەگە دووپات کرد و وت: ئیران توانایەیل خوەی وەکار تیارێد ئەرا وەرگریکردن لە بەرژەوەندییەیل و ئاسایش نەتەوەیی خوەی، وە وەرپرسکردن ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەرا خراوتربوین رەوشەیل لە ناوچەگە.

ئی بەرزەوبوین مەیدانییە لە وەختیگ تیەێد کە پەیامەیل لەناوەین هەردگ لایەنەگە دژ وە یەک تیەن؛ کە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی، لە وەختیگ گوزەشتە لە شەفەق ئمڕوو، گاڵ تاران دا لەبان وەرەونواچگن لە خول دانوسەنینە چەوەڕیکریاگەیل لە پاکستان، وە هوشداریداین لەوە کە رەدکردن دیالۆگ ئیران رۊوەڕۊی گرفتەیلیگ بوینە کەێد، وەگەرد دەسنشانکردن ئەرا سەرکەفتن پرۆسەی چەکوش نیمەشەو لە ویرانکردن دامەزراوەیلیگ گرنگ.