تاران وەخوارخستن فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان لەبان ئاوەیل کەنداو راگەیەنێد

شەفەق نیوز - تاران

میدیایەیل راگەیانن ئیرانی، ئمڕوو دوشەممە، خەوەردان لە وەخوارخستن فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان لەبان ئاوەیل کەنداو.

ئاژانس "فارس" دیاری کرد کە هیزەیل ئیرانی لە چەن سەعات گوزەشتە تۊەنستن فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان دوشمنکارانە لەبان ئاوەیل کەنداو بخەنە خوارەو، وە وەکارهاوردن فڕۆکەی بێفڕۆکەوان "ئارەش کەمانگیر" کە وە سیستەمەیل نوو باڵ دریاگە.

وتیش: ئی ئۆپەراسیۆنە، کە وە وەکارهاوردن سیستەمیگ خاوەن توانایەیل شاریاگ جیوەجی کریا، وە پەیامیگ ئاشکرا و یەکلاییکەر لە ئیرانەوە هەژمار کریەێد، و نشانەس ئەرا نەتۊەنستن هیچ فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان شاریاگ لە بڕین ئاسمان کەنداو.

راگەیانن وەخوارخستن فڕۆکەگە، دۊای چەن سەعاتیگ لە دووپاتکردن لیوا عەلی عەبدولڵاهی فەرماندەی بارەگای ناوەندی خاتەمەلئەنبیای ئیرانی تیەێد، کە وڵاتەگەی سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی نوو خەێدە کار وە ئامانج نواگیریکردن پەلامارە ئاسمانییەیل وە شیوەیگ کاریگەرتر.

ئیسماعیل بەقایی قسەکەر وەزارەت دەیشت ئیران، لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی، لە وەختیگ گوزەشتە لە ئمڕوو دوشەممە، راگەیان کە ئیران ئیسە قسە لەباوەت دۆسیەی ئەتۆمی نیەکەێد، و فتراق خوەی خەێدە بان کۆتاییهاوردن جەنگەگە و رەسین وە خاسترین چارەسەرەیل وە شیوەیگ کە بەرژەوەنییەیل وڵاتەگە زامن بکەێد.