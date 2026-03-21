تاران وەڵام واشنتۆن دەێدەو: نەفت زیایە نەیریمن ئەرا بازاڕەیل

قسەکەر وەزارەت نەفت ئیران سامان قودسی، ئمڕوو شەممە، وەڵام قسەیل وەزیر خەزێنەی ئەمریکا سکۆت بێسێنت دایەو لە باوەت لایەوکردن سزایەیل وەبان ئەو نەفتە ک لە ناو کەشتییەیلە وەسیاس ئەرا هاکاری کردن لە داوەزین نرخەیل.

قودسی لە بان پۆڵتۆرم "ئێکس" نۊسا: "لە ئی وەختە، ئیران بنەڕەتەن نەفت خام چەسپیاێگ یا زیایە ئەرا خستنە روی لە بازاڕەیل ناودەوڵەتی ترەک نەیرێد."

وتیش: "قسەیل وەزیر خەزێنەی ئەمریکا تەنیا ئەرا ئۆمیدداینە وە بسینەیل و کۆنترۆڵکردن دەروینی بازاڕ."

بێسێنت وەرجە یە وت: "لە رووژەیل ئایندە، هاتێ سزایەیل لایەو بکەیمن لە بان ئەو نەفتە ک لە ناو دەریا هەس، ک بڕەگەێ رەسیە نزیکەی 140 ملیۆن بەرمیل."

دیاری کرد ک مەرەقەزکردن نەفت سزادریای ئیران ئەرا ناو بازاڕەیل جیهانی هاکاری کەێد لە داوەزین نرخ نەفت خاو لە ماوەی دە تا 14 رووژ ئایندە.

هەرلیوا وەزارەت وزەی ئەمریکا راگەیان ک ویلایەتە یەکگرتگەیل یەکەم 42.5 ملیۆن بەرمیل نەفت خاو لە کۆگای ستراتیژی ئەرا کۆمپانیا نەفتەیل تەرخان کردگە، لە بڕ 172 ملیۆن بەرمیل ک ئەراێ پلان دانریاس.

ئاڵۆزبۊن رەوشەگە لە خوەرھەڵات ناوەڕاس بۊە هووکار وەسیان تەواو لە هاتوچو کەشتییەیل لە تەنگەی هورمز، ک رییگ گرنگە و نزیکەی 20٪ لە نەفت و بەرهەمەیل نەفتی و گاز لە جیهان وەرەو ئەو ناوچە رەد بوود.