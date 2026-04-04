تاران هوشداری واشینتۆن کەێد لە "ملهڕی هشکانی": ئیمە دەرئەنجامەیل هەر جەنگیگ دیاری کەیمن
2026-04-04T06:26:31+00:00
شەفەق نیوز - تاران
سەرچەوەیگ دیپلۆماسی ئیرانی باڵا، هوشداری دا لە هەر دەسوەردانیگ سەربازی هشکانی ئەمریکی چەوڕیکریاگ لەبان زەویەیل ئیران، و دووپات کرد کە تاران خاوەن "قسەی یەکییلاکەر" بوود لە دەرئەنجام کۆتایی هەر جەنگیگ لەی جۊرە.
رووژنامەی "نۆڤۆستی" لە زوان سەرچەوەگە لە لێدوانیگ رووژنامەوانی وت: ئەگەر ئەمریکییەیل دەس وە ئۆپەراسیۆنیگ هشکانی بکەن، ئەوە ئیمەیمن کە خاڵ کۆتایی نەیمن، لە پەیامیگ کە رەنگدانەوەی دڵنیایی دامەزراوەی سەربازی ئیرانی وە توانای خوەی لەبان وەڕێوەبردن شانۆی ئۆپەراسیۆنەیل و دیاریکردن دەرئەنجامەیلی نشان دەێد.