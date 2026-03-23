تاران قسەیل ترەمپ دەربارەی "دانوسەنین" درووزن کەێد

وەزارەت دەیشت ئیران، ئمڕوو دووشەممە، دووپات کرد ک هیچ دانوسەنینیگ لە ناوەین تاران و واشنتۆن نییە، یەیش دویای ئەوەگ سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ، ئاشکرا کرد ک دانوسەنین لە ناوەین هەردوگلا هەس و پەلامار دامەزراوەیل وزەی ئیران ئەرا 5 رووژ دویا خریاس.

وەزارەت دەیشت ئیران وەپەی ئەوەگ مێدیایەیل بڵاوی کردنە، وت: "هیچ دانوسەنینیگ لە ناوەین تاران و واشنتۆن نییە"، و وتیش ک قسەیل ترەمپ "لە چوارچیوەی تەقەلا ئەرا کەمکردن نرخ وزە و وەدەسهاوردن وەختە ئەرا جیوەجیکردن پلانەیل سەربازی خوەی".

دەیشت ئیران وتیش: "وەڵام ئیمە ئەرا دەسپێشخەری وڵاتەیل ناوچەگە ئەرا کەمکردنەوەی تژی (گرژی) یەسە ک ئیمە جەنگ دەس وەپی نەکردیمنە".

لەی باوەتەو، ئاژانس "فارس" لە زوان سەرچەوەیگ ئیرانییەو وت: "هیچ دانوسەنینیگ راستەوخۆ یا ناڕاستەوخۆ وەگەرد ترەمپ نییە"، و ئاشکرا کرد ک "ترەمپ پاشەکشە کرد دویای ئەوەگ زانی ئامانجەیل ئیمە گشت دامەزراوەیل وزە لە ناوچەگە گردەو کەێد".

لە لای خوەیەو، ئاژانس "تەسنیم" لە زوان وەرپرسیگ ئەمنی ئیرانی دووپات کرد ک "ترەمپ پاشەکشە کرد دویای ئەوەگ هەڕەشەیل سەربازی ئیران بۊنە جی بڕوا".

تەسنیم لە زوان وەرپرسە ئەمنیگەو وت: "مووڵەت 5 رووژەی ترەمپ مانی یەسە ک هێمان وەردەوامە لە پلانەگەی و ئیمەیش وەردەوامیمن لە وەڵامدان و وەرگری لە وڵات وە گشت هاز خوەمانەو".

وەرپرسە ئەمنیگە وتیش: "هیچ دانوسەنینیگ پێشنیارنەکریایە و لە لەبان مێز نییە، و تەنگەی هورمز ئەرا بار جاران گلەو نیەخوەێد و بازاڕەیل وزەیش جیگیر نێبوون".

دەسنشان یەیش کرد ک "لە سەرەتای جەنگەو نامە وە ری ناوەندەیل وەپێمان رەسیە، و وەڵام ئیمە یە بۊ ک وەردەوامیمن لە وەرگری تا ئەو مەوقەو ک وەرگری تون وەدی باریمن".

جی باسە سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ، وەرجەیە لە ئمڕوو دووشەممە، راگەیان ک وڵاتەگەی لە ماوەی دوو رووژ گوزەشتە دانوسونین وەگەرد ئیران کردگە، و وە "خاس و فرە بەرهەمدار" باسی کرد.

ترەمپ، لە بڵاوکریاییگ لەبان پلاتفۆرم "ترووس سۆشیاڵ" ک ئاژانس شەفەق نیوز دیەسەی، وت ک ئی دانوسەنینە دووپات کردگەسە بان رەسین وە چارەسەریگ تەواو و گشتگیر ئەرا کارەیل دوژمنکارانە لە خوەرھەڵات ناوڕاس.

وتیش: فەرمان داگە گشت پەلامارەیل ئەرا بان دامەزراوەیل وزە و ژیرخانەیل وزەی ئیران ئەرا ماوەی پەنج رووژ دویا بخرێد، و ئاشکرا کرد ک سڵاکاری و دانوسەنین قۊل و ورد وەگەرد ئیران لە ماوەی ئی هەفتە وەردەوام بوود.

جی باسە ترەمپ شەو یەکشەممە وتوێد ک ئیران کاول کریەێد ئەگەر تەنگەی هورمز واز نەکەن، و مووڵەت 48 سەعاتەگە وە یاد هاورد وەرجە دەسکردن وە پەلاماردان دامەزراوەیل وزە.