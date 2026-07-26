تاران گفتوگۆ وەگەرد مەسقەت لەبان هورمز کەێد: هیچ ئاڵشتکارییگ لە جویلەی دەریاوانی نییە

شەفەق نیوز - تاران

وەزارەت دەیشت ئیران، ئمڕوو یەکشەممە، دووپات وەردەوامبۊن گفتوگۆ تەکنیکی و سیاسییەیل وەگەرد سوڵتاننشین عومان کرد، و دووپات کرد لە رۊینەیان هیچ ئاڵشتکارییگ لە رەوش جویلەی دەریاوانی لە گەروو هورمز.

دەیشت ئیرانی، لە بەیاننامەیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز ئاگاداری بۊ، وت کە رووژەیل جمعە و شەممە چەنن خول لە گفتوگۆیل وەگەرد لایەن عومانی لەبان ئاست جیگرەیل وەزیرەیل دەیشت ساز کردگە، ئەرا باسکردن لە شمارەیگ لە دۆسیە هاوبەشەیل، و باس گفتوگۆیل کرد کە "سوودمەن و بیناکەر بۊن".

دیاری کرد کە هەردوگ لایەن هویروڕا لەباوەت میکانیزمەیل وەڕێوەبردن رەدبۊین کەشتییەیل لە گەروو هورمز وتن، وە جۊریگ کە رەچاو مافەیل هەردوگ دەوڵەتە کەناراوییەگە بکەێد، و لە خود وەخت دووپات کرد کە جویلەی دەریاوانی لە گەرووەگە وەردەوامە و هیچ ئاڵشتکارییگ وەبانی نەهاتیە.

دوو سەرچەوەی هەرێمی، لە وەختیگ زۊتر باس کردن کە گفتوگۆیل ناوەین عومان و ئیران لەبارەی دووارە وازکردن گەروو هورمز و رێڕەوە ئاوییە هەرێمییەیل ئەرا هەر یەکیگیان لەو ناوچە وەرەونواچگن وەدەس هاوردگە.

تووڕ "سی بی ئێس نیوز" لە زوان لە دوو سەرچەوەگە وت، کە لەبان ئەوەگ کارەیل وەرەو روییگ ئەرێنی چن، "وەلی دیپلۆماسیەت هەوەجە وە وەخت زیاتر دیرێد ئەرا رەسین وە رێککەفتنیگ" لەبات ئی دۆسیەیلە.

وەرپرسەیل عومانی رووژ جمعە تاران چگن ئەرا ئەنجامداین گفتوگۆیل، و ئی پەیوەندییە دیپلۆماسییە هاووەخت بۊ وەگەرد بڕیار سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ وە وسانن بومبواران ئەمریکی، کە سوپا لەبان شۊنەیل ئیرانی لە ماوەی 13 شەو یەک لەدۊای یەک جیوەجی کرد.