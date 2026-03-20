تاران شەپوولیگ مووشەکی نوو وەرەو ئیسرائیل کلکەێد

شەفەق نیوز - تاران / تەل ئەبیب

میدیایەیل راگەیانن فەرمی ئیران، ئمڕوو جمعە، راگەیانن ک هیزە چەکدارەیل شەپۆلیگ مووشەکی نوو وەرەو خاک ئیسرائیل وەشانن، وەگەرد هەڵکشای تونی ئۆپەراسیۆنە سەربازییەیل لە ناوچەی خوەرهەڵات ناوەڕاس.

لە ناو یەیش، سوپای ئیسرائیل دووپات کرد ک روانگەی وەشیان مووشەکەیل لە ناو ئیرانەو وەرەو قویلایی وڵاتەگە کریاس، و دووپاتیش کرد ک سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی لە ئی وەختە پەسا نواگیری کەن وە خوارەو خەن.

هەرلیوا، میدیایەیل عیبری باس لەوە کردن ک دەنگ رممەیل لەشوینیەک لە ناوەڕاس ئیسرائیل ژنەفیا، وتنیش بەشیگ لەو مووشەکەیلە ک لە ئیرانەو هاتیوین، "بووڵدار" بۊە.

وەو هووکارە، دەسەڵاتدارەیل ئیسرائیل داوا لە دانیشتگەیل ئەو ناوچەیلە کردن ئامانج گیریان ک زۊوەزۊ وەرەو پەناگەیل بچن و پابەن بوون وە ێینمایییە ئەمنییەیل ک لە لایەن فەرماندەیی بەرەی ناوخۆ دەرکەن.