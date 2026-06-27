تاران رکدارە لەبان مووڵەتەیل رەدبۊن هورمز و واشنتۆن جویلە کەێد ئەرا فراوانکردن رێڕەو دەریاوانی

شەفەق نیوز - تاران

تەلەفزیۆن ئیرانی، ئمڕوو شەممە، دووپات کرد، کە رێنماییە ئیرانییەیل تایبەت وە رەدبۊن کەشتییەیل لە تەنگەی هورمز هێمان کاروەپیکریاگن، و دووپات کرد لەبان هەوەجەی دەسخستن مووڵەتەیل وەرجەوەخت ئەرا گشت کەشتییەیل و هەماهەنگیکردن وەگەرد هیز دەریایی سوپای پاسداران وەرجە چگن ئەرا ناو تەنگەگە یا دەرچگن لەلی.

تەلەفزیۆن ئیرانی خەوەرداد، کە بڕیگ لە کەشتییەیل لە وەخت ئیسە تەقەلا دەن ئەرا دەسخستن مووڵەتەیل رەدبۊن لە دەسەڵاتەیل ئیرانییەو، دۊای ئەوەگ ئەو کەشتییەیلە کە مووڵەت نەیاشتن تۊش تەقەیل هوشیاریدەر هاتن لە ماوەی تەقەلادانیان ئەرا رەدبۊن.

یەیش هاوەختە وەگەرد راگەیانن ناوەند زانیارییەیل سەروە هیز دەریایی ئەمریکی وە فراوانکردن رێڕەویگ دەریاوانی لە وەرانەور کەناراوەیل سوڵتاننشین عومان، لە گامیگ کە ئامانج دیرێد ئەرا ئاسانکردن جویلەی کەشتییەیل لەڕی تەنگەی هورمز، لە ناوڕاس نیشانەیل لەبان جویلەیگ ئەمریکی ئەرا دووارە ئاساییەوکردن دەریاوانی لەی رێڕەو دەریایی گرنگە.

ئیران رکدارە لەبان پابەندکردن کەشتییەیل وە جیوەجیکردن رێنماییەیلی، و دووپات کەێد لە چەسپانن باج لەبان رەدبۊن لەڕی تەنگەگە، لە وەختیگ ویلایەتە یەکگرتگەیل و وڵاتەیل کەنداوی ئی داواکارییەیلە رەت کەنەو، و دووپات کەن کە تەنگەی هورمز وە رێڕەویگ ئاوی ناودەوڵەتی ئەژمار کریەێد هەرچەن کەفتنەسە ناو ئاوە هەرێمییە ئیرانی و عومانییەیل.

ئی پەرەسەنینە دۊای نووەوبۊن ئاڵووزییەیل لە شەوەکی ئمڕوو تیەێد، لە ئەنجام پەلامارەیل ئاسمانی ئەمریکی کە شوینەیلیگ لەبان کەناراوەیل باشووری ئیران کردنە ئامانج، و یەیش دۊای چەن رووژیگ لە ئارامی تیەێد کە هاتە دۊای راگەیانن لەباوەت رێککەفتن وەختانەی لەناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران لە سویسرا لەباوەت دووارە وازکردن تەنگەی هورمز لە وەرانەور دەریاوانی دەریایی.